Türkiye ile Almanya arasındaki saat farkı kaçtır?

Almanya en merak edilen Avrupa ülkeleri arasında yer alırken iki ülke arasında ki saat farkı da merak ediliyor. Türkiye vatandaşlarının yurtdışında ve Avrupa’da en fazla olduğu ülke olan Almanya’nın Türkiye ile arasında ki saat farkı araştırılıyor.

Almanya’nın başkenti olan Berlin ile İstanbul arasında ki saat farkı 120 dakikadır. Berlin ve İstanbul arasında tam 2 saatlik fark bulunmaktadır.

Ülkemizde geçtiğimiz yıldan beri kullanılan tek saat uygulaması sonrasında Türkiye’nin Almanya ile olan saat farkında en batısı ile en doğusu arasında fark bulunmuyor. Önek vermek gerekirse Türkiye Ankara’da saat 10.00’ken Almanya’da saat 08.00’dir.