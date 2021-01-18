Türkiye Hava Kuvvetlerinde kaç adet savaş uçağı ve pilot vardır?

Türkiye'deki Savaş Uçağı ve Pilot Sayısı

Türkiye'deinin en büyük gücü Kara Kuvvetleridir. Kara Kuvvetlerimiz ile dünyanın en büyük orduları arasına girebiliriz. Fakat Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri kadar güçlü değildir ama ona rağmen Dünya’nın ve Avrupa’nın çoğu ülkesiyle yarışabilir durumdayız. Ülkemizin yeterince belide yeterinden fazlacabulunmaktadır.

Türkiye'de 989 tane savaş uçağı bulunmaktadır. Almanya'nın 710, İtalya'nın 795, İngiltere'nin 908 uçağının olduğu bir dünyada Türkiye'deki uçak sayısı oldukça iyi bir sayıdadır. Yaklaşık 1000 adet savaş uçağımızın bulması demek halihazırda 1000 adet aktif çalışan uçak pilotumuzun da olduğu anlamına gelmektedir.

