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Türkiye Hava Kuvvetlerinde kaç adet savaş uçağı ve pilot vardır?

Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üç kolu bulunmaktadır. Bunlar Kara Kuvvetler, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleridir. Bizde haberimizde Hava Kuvvetlerine ait kaç tane savaş uçağımız ve pilotumuzun olduğunu inceleyeceğiz.

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:17
Türkiye Hava Kuvvetlerinde kaç adet savaş uçağı ve pilot vardır?
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Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük gücü Kara Kuvvetleridir. Kara Kuvvetlerimiz ile dünyanın en büyük orduları arasına girebiliriz. Fakat Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri kadar güçlü değildir ama ona rağmen Dünya’nın ve Avrupa’nın çoğu ülkesiyle yarışabilir durumdayız. Ülkemizin yeterince belide yeterinden fazlaca savaş uçağı bulunmaktadır. 

Türkiye'deki Savaş Uçağı ve Pilot Sayısı 

Türkiye'de 989 tane savaş uçağı bulunmaktadır. Almanya'nın 710, İtalya'nın 795, İngiltere'nin 908 uçağının olduğu bir dünyada Türkiye'deki uçak sayısı oldukça iyi bir sayıdadır. Yaklaşık 1000 adet savaş uçağımızın bulması demek halihazırda 1000 adet aktif çalışan uçak pilotumuzun da olduğu anlamına gelmektedir. 



Son Güncelleme: 18.01.2021 00:17
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Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetlerSavaş UçağıPilot
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