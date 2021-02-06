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Türkiye güncel nüfusu kaç oldu? İllere göre nüfus sıralaması

Günümüzde nüfus sayımları, teknolojinin gelişmesi ile birlikte daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Türkiye nüfusunun yeni durumu belli oldu. Tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 21:16
Türkiye güncel nüfusu kaç oldu? İllere göre nüfus sıralaması
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Eskiden ülke genelinde nüfus sayımı yapılabilmesi için sokağa çıkma yasağı uygulanır,ve  sayım için görevli olan memurlar ev ev dolaşarak kişi sayılarını belirlerdi. Belirlenen rakamlar hafta sonu açıklanırdı. Fakat artık günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte, bu yöntem eskide kalmış ve daha kolay bir biçimde teknolojik ortamlarda kişi sayıları belirlenebilir hale gelmiştir. 

Türkiye’nin şu an ki nufüs sayısı açıklandı. İstanbul en kalabalık şehir olarak devam ederken,en az nüfusun ise Bayburt’ta olduğu görüldü.

TİK SON NÜFUS VERİLERİ 

Toplam : 83.614.362

1-İSTANBUL 15,462,452

2-ANKARA 5,663,322

3-İZMİR 4,394,694

4-BURSA 3,101,833

5-ANTALYA  2,548,308

6-ADANA  2,258,718

7-KONYA 2,250,020

8-ŞANLIURFA  2,115,256

9-GAZİANTEP  2,101,157

10-KOCAELİ 1,997,258

11-MERSİN 1,868,757

12-DİYARBAKIR 1,783,431

13-HATAY 1,659,320

14-MANİSA 1,450,616

15-KAYSERİ 1,421,455

16-SAMSUN 1,356,079

17-BALIKESİR 1,240,285

18-KAHRAMANMARAŞ 1,168,163

19-VAN 1,149,342

20-AYDIN 1,119,084

21-TEKİRDAĞ 1,081,065

22-SAKARYA 1,042,649

23-DENİZLİ 1,040,915

24-MUĞLA 1,000,773

25-ESKİŞEHİR 888,828

26-MARDİN 854,716

27-TRABZON 811,901

28-MALATYA 806,156

29-ORDU 761,400

30-ERZURUM 758,279

31-AFYONKARAHİSAR 736,912

32-SİVAS635,889

33-ADIYAMAN 632,459

34-BATMAN 620,278

35-TOKAT 597,861

36-ZONGULDAK 591,204

37-ELAZIĞ 587,960

38-KÜTAHYA 576,688

39-OSMANİYE 548,556

40-ÇANAKKALE 541,548

41-ŞIRNAK 537,762

42-AĞRI 535,435

43-ÇORUM 530,126

44-GİRESUN 448,721

45-ISPARTA 440,304

46-AKSARAY 423,011

47-YOZGAT 419,095

48-MUŞ 411,117

49-EDİRNE 407,763

50-DÜZCE 395,679

51-KASTAMONU 376,377

52-UŞAK 369,433

53-NİĞDE 362,071

54-KIRKLARELİ 361,737

55-BİTLİS 350,994

56-RİZE 344,359

57-AMASYA 335,494

58-SİİRT 331,070

59-BOLU 314,802

60-NEVŞEHİR 304,962

61-KARS 284,923

62-BİNGÖL 281,768

63-HAKKARİ 280,514

64-KIRIKKALE 278,703

65-YALOVA 276,050

66-BURDUR 267,092

67-KARAMAN 254,919

68-KARABÜK 243,614

69-KIRŞEHİR  243,042

70-ERZİNCAN 234,431

71-BİLECİK 218,717

72-SİNOP 216,460

73-IĞDIR 201,314

74-BARTIN 198,979

75-ÇANKIRI 192,428

76-ARTVİN 169,501

77-KİLİS 142,792

78-GÜMÜŞHANE 141,702

79-ARDAHAN 96,161

80-TUNCELİ 83,443

81-BAYBURT 81,910 



Son Güncelleme: 06.02.2021 21:16
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TÜİKNüfus
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