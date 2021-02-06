Türkiye güncel nüfusu kaç oldu? İllere göre nüfus sıralaması

Eskiden ülke genelinde nüfus sayımı yapılabilmesi için sokağa çıkma yasağı uygulanır,ve sayım için görevli olan memurlar ev ev dolaşarak kişi sayılarını belirlerdi. Belirlenen rakamlar hafta sonu açıklanırdı. Fakat artık günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte, bu yöntem eskide kalmış ve daha kolay bir biçimde teknolojik ortamlarda kişi sayıları belirlenebilir hale gelmiştir.
Türkiye’nin şu an ki nufüs sayısı açıklandı. İstanbul en kalabalık şehir olarak devam ederken,en az nüfusun ise Bayburt’ta olduğu görüldü.
TİK SON NÜFUS VERİLERİ
Toplam : 83.614.362
1-İSTANBUL 15,462,452
2-ANKARA 5,663,322
3-İZMİR 4,394,694
4-BURSA 3,101,833
5-ANTALYA 2,548,308
6-ADANA 2,258,718
7-KONYA 2,250,020
8-ŞANLIURFA 2,115,256
9-GAZİANTEP 2,101,157
10-KOCAELİ 1,997,258
11-MERSİN 1,868,757
12-DİYARBAKIR 1,783,431
13-HATAY 1,659,320
14-MANİSA 1,450,616
15-KAYSERİ 1,421,455
16-SAMSUN 1,356,079
17-BALIKESİR 1,240,285
18-KAHRAMANMARAŞ 1,168,163
19-VAN 1,149,342
20-AYDIN 1,119,084
21-TEKİRDAĞ 1,081,065
22-SAKARYA 1,042,649
23-DENİZLİ 1,040,915
24-MUĞLA 1,000,773
25-ESKİŞEHİR 888,828
26-MARDİN 854,716
27-TRABZON 811,901
28-MALATYA 806,156
29-ORDU 761,400
30-ERZURUM 758,279
31-AFYONKARAHİSAR 736,912
32-SİVAS635,889
33-ADIYAMAN 632,459
34-BATMAN 620,278
35-TOKAT 597,861
36-ZONGULDAK 591,204
37-ELAZIĞ 587,960
39-OSMANİYE 548,556
40-ÇANAKKALE 541,548
41-ŞIRNAK 537,762
42-AĞRI 535,435
43-ÇORUM 530,126
44-GİRESUN 448,721
45-ISPARTA 440,304
46-AKSARAY 423,011
47-YOZGAT 419,095
48-MUŞ 411,117
49-EDİRNE 407,763
50-DÜZCE 395,679
51-KASTAMONU 376,377
52-UŞAK 369,433
53-NİĞDE 362,071
54-KIRKLARELİ 361,737
55-BİTLİS 350,994
56-RİZE 344,359
57-AMASYA 335,494
58-SİİRT 331,070
59-BOLU 314,802
60-NEVŞEHİR 304,962
61-KARS 284,923
62-BİNGÖL 281,768
63-HAKKARİ 280,514
64-KIRIKKALE 278,703
65-YALOVA 276,050
66-BURDUR 267,092
67-KARAMAN 254,919
68-KARABÜK 243,614
69-KIRŞEHİR 243,042
70-ERZİNCAN 234,431
71-BİLECİK 218,717
72-SİNOP 216,460
73-IĞDIR 201,314
74-BARTIN 198,979
75-ÇANKIRI 192,428
76-ARTVİN 169,501
77-KİLİS 142,792
78-GÜMÜŞHANE 141,702
79-ARDAHAN 96,161
80-TUNCELİ 83,443
81-BAYBURT 81,910