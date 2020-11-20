Türkiye geneli toplamda kaç konut var?

Nüfusu 83 milyona dayanan Türkiye genelinde kaç konut olduğu araştırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dar gelirliler başta olmak suretiyle yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, sürdürülebilir ve temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişimin sağlanabileceği konutların üretilmesi için harekete geçti.

Nüfus artışı, kentleşme ve arz-talep dengesi gözetilerek konut stoğu ortaya çıkacak. Sıfır ve ikinci el konutlarda stoğun belirlenebilmesi için MAKS ve MERSİS verilerinin sürekli çevrimiçi temine sahip Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi verileri karşılaştırılarak analizi sistem çalışmalar başlayacak.

2019 yılının Eylül sonu itibariyle adrese kayıtlı konut sayısı 38.4 milyon oldu. Konut talebindeki artış nedeniyle açık kapanmakla birlikte arz ve talep dengesinde uyumsuzluk yaşandığı görüldü.