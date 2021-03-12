Türkiye Dijital Vergi Uygulaması ve Elektronik Defter Uygulaması nedir?

Ekonomide reforma hazırlanan Türkiye, bugün Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ile ilgili birçok yeniliğe imza atacaklarını açıkladı. Aynı zamanda Dijital Vergi Uygulaması ve Elektronik Defter Uygulaması’ndan da bahseden Erdoğan, bu uygulamaların başlatıldığı açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandaşın en merak ettiği konu ise bu uygulamarının ne olduğu ile ilgiliydi.

Türkiye Dijital Vergi Uygulaması

Toplantıda konuşma yapan Erdoğan, Dijital Vergi Uygulamasını devreye soktuklarını açıkladı. Elektronik Defter Uygulaması anlamına da gelen bu uygulama ile vergi kayıplarının ortadan kalkacağını açıklayan Erdoğan, yeni bir dönemini başlattıklarını açıkladı.

Türkiye’nin ekonomide yeni bir döneme gireceğini söyleyen Erdoğan, amaçlarının ekonomiyi büyütmek olduğunu ve bunun üretim, yatırım ve istihdam ile olacağını söyledi. Yeni ekonomi ile birlikte ihracatta rekorlar kırmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı, bu ekonomi modelinde tüm paydaşların görev alacağını ve bu işi birlikte yapacaklarını açıkladı.

Yeni ekonomi döneminde 4 temel üzerinde durulacağını aktaran Erdoğan, bu 4 temelin: Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olacağını söyledi.