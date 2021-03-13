Turkcell GNCYTNK nedir, Genç Yetenek başvuru nasıl yapılır?

Turkcell genç yetenek başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizin parlak gençlerini keşfeden yetenekli gençleri bulan Turkcell işe aldıkları GNCYTNK başvurularını almaya başladı. Bu program staj programı değildir. Eğitim programı düzenleyen Turkcell genç yetenekli gençlere eğitim vererek sosyal ve kültürel alanda çeşitli görevlerde yer almanız için program hazırlamıştır.

GNCYTNK başvuru şartları

*Lisans (son sınıf olmak şartıyla), yüksek lisans veya Doktora öğrencisi olmak

*Yeni mezunlar için 2 yıl iş deneyiminin bulunması

*1994 yılı ve sonrası doğmuş olmak

*Tam zamanlı iş aramak

Bu şartlara uyuyorsanız https://kariyerim.turkcell.com.tr/genc-yetenek/basvuru linkine tıklayarak başvuru yapabilirsiniz. Karşınıza çıkan başvuru formunda sizden istenilen kişisel bilgilerinizi, eğitim durumunuzu, çalışmak istediğiniz bölümü eksiksiz şekilde doldurunuz. Daha sonra doğrulama koduna girerek başvuru butonuna tıklayabilirsiniz.

Takımlar nedir?

-Bilgi teknolojileri

-Dijital servisler ve çözümler

-İştirakler

-Ağ teknolojileri

-Satış

-Tedarik zinciri

-Finans

-Hukuk ve regülasyon

-Pazarlama

-Strateji ve iç denetim

-Müşteri denetimi

-İnsan kaynakları

