Turkcell bayilik açma şartları ve detayları

Türkiye’nin 3 büyük GSM operatöründen biri olan Turkcell her geçen yıl abone sayısını giderek artırıyor. Turkcell yaptığı açıklamada 33 milyondan fazla kullanıcısı olduğu duyurmuştu. Kullanıcı sayısı bu kadar fazla olmasına karşın Turkcell bayilikleri sayesinde kullanıcılarına kaliteli hizmet sunuyor.

Turkcell bayilik şartları nedir?

Türkiye’nin hemen her bölgesinde Turkcell bayiliği bulunmaktadır. Turkcell şirket olarak bayilik verirken bazı şartların yerine getirilmesini ister. Bu şartlar şu şekildedir;

Bayilik sicilinin temiz olması,

Ticari sicilini temiz olması,

İşyerinin uygun olması,

Taşınır veya taşınmaz teminat gösterilmesi,

İmzalanacak sözleşme şartlarına uygun hareket edilmesi istenmektedir.

Turkcell bayi türler nelerdir?

Turkcell şirketinin 6 farklı bayi türü vardır. Bunlar perakende noktaları olarak bilinen Turkcell Plus ve Turkcell mağazalarıdır. Bu iki tip bayilik için daha önce Turkcell bayisi işletilmesi gerekmektedir. Bunun dışında sadece TL yüklemesi yapan, hat ve cihaz satışı yapan bayiliklerde vardır. Bu tip bayilikler Turkcell Dağıtım Merkezlerine bağlıdır. Ülke genelinde ise Turkcell Dağıtım Merkezi yalnızca 8 tanedir. Turkcell ana bayilikleri ise 3 tanedir. Bunlar;

Turkcell Shop,

Turkcell İletişim Merkezi,

Turkcell Extra’dır.

Ana bayiliklerde kar elde etme oranı daha yüksektir. Ancak riski de daha fazladır. İşe yeni başlayanlar bu üç bayilik yerine başlangıç bayilikleri alabilir ve tecrübe kazandıktan sonra ana bayiliklere geçebilir.

Bayilik başvurusu nasıl yapılıyor?

Turkcell bayilik başvuruları genel müdürlüklere bizzat giderek yapılabiliyor. Bunun dışında 0212 313 10 00 numarası üzerinden de bilgi alabilir ve başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz değerlendirildikten sonra kabul edilirse sözleşme imzalamak için çağrılacaksınız.

Turkcell bayiliği aldıktan sonrada dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Turkcell bayilerini sık sık denetler ve istenen kurallara uygun olunmaması durumunda puan düşürme yoluna gider. Belli bir puanın altında kalınırsa bayilik alınabilir.