Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?

Karadeniz’de 405 milyar metreküplük gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası’nda rezerv tespiti ve yeni gaz keşfi çalışmaları sonuç veriyor. Ülkemiz için büyük değere sahip bu proje sayesinde yeni gaz keşfi tespit edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yeni bir gaz keşfinin müjdesi vermesi beklenirken vatandaşlar Türkali 2 kuyusu en yakın yer araştırlıyor. Bu yazımızda Türkali 2 kuyusu hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz.





Türkali 2 kuyusu nerede?

Türkali-2 kuyusu tespit sonuçlarında Zonguldak ili açıklarında yer aldığı tespit edildi. Fatih sondaj gemisi 2020 senesinde Zonguldak Filyos açıklarında yer aldı. Karadeniz ekonomik bölgesi olan Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki gaz keşfi, yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük keşif olarak duyurulurken tüm gaz keşifleri arasında ikinci oldu.





Ekonomik büyüklüğü 80 milyar doların üzerinde olarak hesaplanırken Fatih Sondaj Gemisi Türkiye’nin ilk derin deniz tespit kuyusu oldu. Türkali-1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirdi.

Rezerv tespiti çalışmaları 53 günde biterken Türkali-2'de 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaştı. Tespit kuyuları, sahanın özellikleri, sınırları ve rezervin boyutlarının doğru ve net olarak öğrenilebilmesi önemli olurken Türkali-2 kuyusu Zonguldak açıklarında yer alıyor.



