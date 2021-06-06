İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?

Türkiye’de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile hız kesmeden devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir müjdesi bekleniyor. Türkiye'nin derin denizlerdeki ikinci tespit kuyusu Türkali-2'de Fatih sondaj gemisinin çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edilirken takipte kalan vatandaşlar Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın? sorusu merak ediliyor. İşte Türkali 2 kuyusu hakkında tüm merak edilenler haberimizde

06 Haziran 2021 Pazar 11:45
Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?
Takip Et:

Karadeniz’de 405 milyar metreküplük gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası’nda rezerv tespiti ve yeni gaz keşfi çalışmaları sonuç veriyor.  Ülkemiz için büyük değere sahip bu proje sayesinde yeni gaz keşfi tespit edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yeni bir gaz keşfinin müjdesi vermesi beklenirken vatandaşlar Türkali 2 kuyusu en yakın yer araştırlıyor. Bu yazımızda Türkali 2 kuyusu hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Türkali 2 kuyusu nerede?

Türkali-2 kuyusu tespit sonuçlarında Zonguldak ili açıklarında yer aldığı tespit edildi. Fatih sondaj gemisi 2020 senesinde Zonguldak Filyos açıklarında yer aldı. Karadeniz ekonomik bölgesi olan Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki gaz keşfi, yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük keşif olarak duyurulurken tüm gaz keşifleri arasında ikinci oldu.

Ekonomik büyüklüğü 80 milyar doların üzerinde olarak hesaplanırken Fatih Sondaj Gemisi Türkiye’nin ilk derin deniz tespit kuyusu oldu. Türkali-1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirdi.

Rezerv tespiti çalışmaları 53 günde biterken Türkali-2'de 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaştı. Tespit kuyuları, sahanın özellikleri, sınırları ve rezervin boyutlarının doğru ve net olarak öğrenilebilmesi önemli olurken Türkali-2 kuyusu Zonguldak açıklarında yer alıyor.

 

 


Son Güncelleme: 06.06.2021 11:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Türkali 2 Kuyusu NeredeTürkali 2 Kuyusu Hangi IldeFatih Sondaj Gemisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 7 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 7 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumları
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?
Market açılış saatleri: Marketler kaça kadar açık? BİM kaçta açılıyor? A101, ŞOK market kaçta açılıyor? 2021 market çalışma saatleri!
Market açılış saatleri: Marketler kaça kadar açık? BİM kaçta açılıyor? A101, ŞOK market kaçta açılıyor? 2021 market çalışma saatleri!
Çamlıca Kulesi giriş ve restoran fiyatları
Çamlıca Kulesi giriş ve restoran fiyatları

Popüler Haberler

E-Devlet kredi notu sorgulama nasıl yapılır? 2021
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Kefaret dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Rüyada yılan sokması görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada yılan sokması görmek rüyasının tabiri
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada kılıç görmek anlamı ve yorumu
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan'in hayatı
TJK 7 Haziran 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Bugün kimin maçı var? 7 Haziran 2021 Pazartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2021 Pazartesi Haziran
Rüyada köpek sevmek görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? köpek sevmek görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Vedat Ulutaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Haziran 2021 Pazartesi
Ahit sandığı nedir? Ahıt sandığı önemi nedir, nerede ve nasıl kaybolmuştur?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölüm fragmanı izle
Show TV'de 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!
7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışında ne var?
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan kimdir, nereli yaşı kaç?
7 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışında ne var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.