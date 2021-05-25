Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği tatil ülkeleri nereler?

Andorra

Arjantin

Anavutluk

Bahamalar

Belarus

Belize

Bolivya

Bosna Hersek

Brezilya;

Dominika

Ekvador

El Salvador

Fas

Fiji

Filipinler

; Avrupa kıtasında yer alan Andorra'ya umuma mahsus (bordo) pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz şekilde kapılarını açıyor.; Güney Amerika da bulunan ve doğal güzellikleri, kültürü ile öne çıkan ülkesi Arjantin'e 90 gün süre ile vize almadan yolculuk yapılabilir.; Balkan ülkeleri arasında bulunan Anavutluk kültürel dokusu ile herkesin beğenileri topluyor. 90 gün süre ile vize almadan giriş yapılabilmektedir.; Kuzey Amerika'da bulunan ve tatil açısından en çok tercih edilen yerlerden olan Bahamalar'a 8 aya kadar vizesiz giriş yapılabilmektedir. Fakat ülkeye giriş yapmak için mutlaka turizm amaçlı gelindiğinin ispat edilmesi gerekiyor.; Avrupa kıtasında bulunan Belarus'a 30 günlük süre ile vizesiz yolculuk yapılabilir. Bu süre zarfında kolaylıkla ülkede bulunulabilir.; Tatil konumu olarak gözde ülkelerden olan Belize'ye 90 günlük vizesiz giriş yapılabilmektedir.; tropik iklimi ile dikkat çeken Güney Amerika ülkesi Bolivya'ya 90 günlük süre ile vizesiz giriş yapılabilir.; umuma mahsus pasaport sahipleri 90 güne kadar Bosna Hersek'e vizesiz giriş yapabilirler. Özellikle ülkenin başkenti Saraybosna görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.dansın, eğlencenin ve uçsuz bucaksız sahillerin adresi olan Brezilya'ya 90 günlük süre boyunca vizesiz giriş yapılmaktadır.; 21 günlük olmak kaydıyla bordo pasaport sahipleri vizesiz giriş yapabilirler.; Turistik amaçlı geziler için Ekvador'a 30 günlük vizesiz giriş yapılmaktadır.; umuma mahsus pasaport sahipleri 90 günlük vizesiz giriş hakkı bulunmaktadır.; özellikle başkenti Kazablanka sayesinde dikkat çeken Kuzey Afrika ülkesi Fas'a 90 günlük vizesiz giriş yapılabilmektedir.; tatil yapmayı düşünenler ve dünyanın farklı bölgelerini görmek isteyenler için Okyanusya ülkesi olan Fiji'ye 90 günlük vizesiz giriş yapılabilmektedir.; 30 günlük süre boyunca umuma mahsus pasaport sahipleri ülkeye vize almadan giriş yapabilirler.

Güney Kore;

Gürcistan;

Honduras;

Hong Kong;

İran

Jamaika

Japonya

KKTC

Karadağ

Katar

Kazakistan

Kırgızistan

Kolombiya

Kosova

Kosta Rika

Lübnan

Makedonya

Maldivler

Moğolistan

Moldova

Özbekistan

Paraguay

Peru

Sırbistan

Singapur

Suriye;

Şili

Tacikistan

Tayland

Tunus

Ukrayna

Uruguay

Ürdün

Venezuela

Filistin; Doğrudan Gazze'ye gidilmesi halinde 30 günlük vizesiz giriş yapılabilir.3 ay boyunca Güney Kore'ye vizesiz seyahat yaparak bu ülkenin kültürel dokusunu ve doğal güzelliklerini görebilirsiniz.1 yıl boyunca Gürcistan'a giriş imkânı elde edebilirsiniz. Üstelik Gürcistan'a girmek için pasaporta da gerek bulunmuyor sadece yeni tip kimlik kartı ile giriş yapılabilmektedir.Kuzey Amerika ülkesi olan ve kültürü ile dikkat çeken Honduras için 90 günlük vize muafiyeti bulunmaktadır.geçerliliği en az 6 ay olan pasaport ile ülkeye 90 günlük giriş yapılabilmektedir.; 90 gün boyunca İran'a vizesiz giriş yapılabilmektedir. Sürelerini uzatmak isteyenler ülkeye giriş çıkış yapmak zorundadır.; farklı ve özgün kültürü ile dikkat çeken Jamaika'ya 90 günlük vizesiz giriş yapabilirsiniz.vatandaşlarına herhangi bir vize gerektirmeden 90 günlük vize hakkı tanınmaktadır.; Sadece pasaport ile değil, kimlik kartı ile giriş yapılan KKTC için vize istenmiyor.; Avrupa'nın gözde tatil noktalarından olan ve Adriyatik'e kıyısı olması bakımından dikkat çekici bir ülke olan Karadağ için 90 günlük vizesiz yolculuk imkânı sağlanmaktadır.; umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün boyunca ülkede vizesiz olarak bulunabilirler.; Asya'nın önemli ülkeleri arasında yer alan Kazakistan'ı herhangi bir vize almadan 30 gün boyunca ziyaret edebilirsiniz.larına 1 aylık vize muafiyeti bulunmaktadır.; özgün ve renkli kültürü ile öne çıkan Kolombiya için 90 günlük vizesiz seyahat imkânı bulunmaktadır.; Avrupa'nın en yeni ülkeleri arasında bulunan Kosova için 90 günlük vizesiz giriş hakkı tanınmaktadır.; özellikle iklimi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Güney Amerika ülkesi 180 günlük vizesiz giriş hakkı sağlamaktadır.; 180 gün içinde 90 günü aşmamak için Türk vatandaşları vizeden muaf tutulmaktadır.; dikkat çekici coğrafi güzellikler ve gölleri ile öne çıkan Makedonya 90 gün süre boyunca vize talep etmemektedir.; tatil bölgeleri arasında gözde yerler arasında yer alan Maldivler için 90 günlük vize muafiyeti bulunmaktadır.; uçsuz bucaksız Asya steplerinin görülmesi için tercih edilecek Moğolistan'a 30 günlük vizesiz yolculuk yapabilirsiniz.; Avrupa ülkeleri arasında özellikle eğlence yerleri ile dikkat çeken Moldova'ya 90 günlük vizesiz yolculuk yapabilirsiniz.; 30 gün için vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler arasında yer almaktadır.; 180 gün içinde 90 günü geçmemek şartıyla Güney Amerika ülkesi olan Paraguay'a seyahat edebilirsiniz.; Bir başka dikkat çekici Güney Amerika ülkesi olan Peru'ya da 90 günü aşmamak şartıyla yolculuk yapılmaktadır.; Balkanların ve Doğu Avrupa'nın gerek tarihi gerekse de doğal güzellikleri ile dikkat çekici ülkesi olan Sırbistan'a 90 günlük vizesiz seyahat yapabilirsiniz.; 30 gün süre boyunca Türk vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanmaktadır.her altı ayda geçerli olmak üzere Türk vatandaşları 90 günlük süre boyunca ülkede bulunabilirler.; Güney Amerika'da görülmesi gereken ülkeler arasında bulunan Şili için 90 günlük vize muafiyeti bulunmaktadır.; umuma mahsus pasaport sahipleri yani vize başvurusu yapmayacak olanlar Tacikistan'a 60 gün boyunca seyahat yapabilirler.; kültürü ile dikkat çekici ülke olan Tayland'a 30 günlük yolculuk yapılabilmektedir.; Kültürü ve coğrafi yapısı ile Kuzey Afrika'nın görülmesi gereken ülkeleri arasında yer alan Tunus, Türk vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti sağlamaktadır.; Doğu Avrupa'nın en önemli ülkelerinden olan Ukrayna'ya pasaport ile olduğu gibi kimlik kartı sayesinde de herhangi bir vize başvurusunda bulunmadan giriş yapılabilmektedir. Uzun süreli kalacak kişilerin mutlaka Ukrayna vizesi almaları gerekmektedir.; 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilirsiniz.; 6 ay içinde 90 günün aşılmaması şartı ile Türk vatandaşlarından vize istenmemektedir. Bu sayede tatil kolaylıkla yapılabilir.; özellikle sıcak iklimi ve misafirperver halkı ile dikkat çeken Venezuela'ya 90 güne kadar vize almadan yolculuk yapabilirsiniz.