İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği tatil ülkeleri nereler?

Türk vatandaşlarının merak ettiği konulardan olan vizesiz gidilebilecek ülkeler sıkça sorulmaya başladı. Türkiye’ye kapılarını vizesiz açan ülkeler oldukça fazla olması de vatandaşları sevindirdi. Kimlik kartı ve pasaport olması halinde gidilebilecek ülkeler fazlasıyla mevcut. Yılın her döneminde seyahat edilebilecek olması da kolaylık sağlıyor. İşte vizesiz gidilebilecek ülkeler hakkında detaylar haberimizde

25 Mayıs 2021 Salı 15:58
Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği tatil ülkeleri nereler?
Takip Et:

Andorra

; Avrupa kıtasında yer alan Andorra'ya umuma mahsus (bordo) pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz şekilde kapılarını açıyor.

Arjantin

; Güney Amerika da bulunan ve doğal güzellikleri, kültürü ile öne çıkan ülkesi Arjantin'e 90 gün süre ile vize almadan yolculuk yapılabilir.

Anavutluk

; Balkan ülkeleri arasında bulunan Anavutluk kültürel dokusu ile herkesin beğenileri topluyor. 90 gün süre ile vize almadan giriş yapılabilmektedir.

Bahamalar

; Kuzey Amerika'da bulunan ve tatil açısından en çok tercih edilen yerlerden olan Bahamalar'a 8 aya kadar vizesiz giriş yapılabilmektedir. Fakat ülkeye giriş yapmak için mutlaka turizm amaçlı gelindiğinin ispat edilmesi gerekiyor.

Belarus

; Avrupa kıtasında bulunan Belarus'a 30 günlük süre ile vizesiz yolculuk yapılabilir. Bu süre zarfında kolaylıkla ülkede bulunulabilir.

Belize

; Tatil konumu olarak gözde ülkelerden olan Belize'ye 90 günlük vizesiz giriş yapılabilmektedir.

Bolivya

; tropik iklimi ile dikkat çeken Güney Amerika ülkesi Bolivya'ya 90 günlük süre ile vizesiz giriş yapılabilir.

Bosna Hersek

; umuma mahsus pasaport sahipleri 90 güne kadar Bosna Hersek'e vizesiz giriş yapabilirler. Özellikle ülkenin başkenti Saraybosna görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.

Brezilya;

 dansın, eğlencenin ve uçsuz bucaksız sahillerin adresi olan Brezilya'ya 90 günlük süre boyunca vizesiz giriş yapılmaktadır.

Dominika

; 21 günlük olmak kaydıyla bordo pasaport sahipleri vizesiz giriş yapabilirler.

Ekvador

; Turistik amaçlı geziler için Ekvador'a 30 günlük vizesiz giriş yapılmaktadır.

El Salvador

; umuma mahsus pasaport sahipleri 90 günlük vizesiz giriş hakkı bulunmaktadır.

Fas

; özellikle başkenti Kazablanka sayesinde dikkat çeken Kuzey Afrika ülkesi Fas'a 90 günlük vizesiz giriş yapılabilmektedir.

Fiji

; tatil yapmayı düşünenler ve dünyanın farklı bölgelerini görmek isteyenler için Okyanusya ülkesi olan Fiji'ye 90 günlük vizesiz giriş yapılabilmektedir.

Filipinler

; 30 günlük süre boyunca umuma mahsus pasaport sahipleri ülkeye vize almadan giriş yapabilirler.

Filistin; Doğrudan Gazze'ye gidilmesi halinde 30 günlük vizesiz giriş yapılabilir.

Güney Kore;

 3 ay boyunca Güney Kore'ye vizesiz seyahat yaparak bu ülkenin kültürel dokusunu ve doğal güzelliklerini görebilirsiniz.

Gürcistan; 

1 yıl boyunca Gürcistan'a giriş imkânı elde edebilirsiniz. Üstelik Gürcistan'a girmek için pasaporta da gerek bulunmuyor sadece yeni tip kimlik kartı ile giriş yapılabilmektedir.

Honduras;

 Kuzey Amerika ülkesi olan ve kültürü ile dikkat çeken Honduras için 90 günlük vize muafiyeti bulunmaktadır.

Hong Kong; 

geçerliliği en az 6 ay olan pasaport ile ülkeye 90 günlük giriş yapılabilmektedir.

İran

; 90 gün boyunca İran'a vizesiz giriş yapılabilmektedir. Sürelerini uzatmak isteyenler ülkeye giriş çıkış yapmak zorundadır.

Jamaika

; farklı ve özgün kültürü ile dikkat çeken Jamaika'ya 90 günlük vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Japonya

; Türkiye vatandaşlarına herhangi bir vize gerektirmeden 90 günlük vize hakkı tanınmaktadır.

KKTC

; Sadece pasaport ile değil, kimlik kartı ile giriş yapılan KKTC için vize istenmiyor.

Karadağ

; Avrupa'nın gözde tatil noktalarından olan ve Adriyatik'e kıyısı olması bakımından dikkat çekici bir ülke olan Karadağ için 90 günlük vizesiz yolculuk imkânı sağlanmaktadır.

Katar

; umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün boyunca ülkede vizesiz olarak bulunabilirler.

Kazakistan

; Asya'nın önemli ülkeleri arasında yer alan Kazakistan'ı herhangi bir vize almadan 30 gün boyunca ziyaret edebilirsiniz.

Kırgızistan

; Türk vatandaşlarına 1 aylık vize muafiyeti bulunmaktadır.

Kolombiya

; özgün ve renkli kültürü ile öne çıkan Kolombiya için 90 günlük vizesiz seyahat imkânı bulunmaktadır.

Kosova

; Avrupa'nın en yeni ülkeleri arasında bulunan Kosova için 90 günlük vizesiz giriş hakkı tanınmaktadır.

Kosta Rika

; özellikle iklimi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Güney Amerika ülkesi 180 günlük vizesiz giriş hakkı sağlamaktadır.

Lübnan

; 180 gün içinde 90 günü aşmamak için Türk vatandaşları vizeden muaf tutulmaktadır.

Makedonya

; dikkat çekici coğrafi güzellikler ve gölleri ile öne çıkan Makedonya 90 gün süre boyunca vize talep etmemektedir.

Maldivler

; tatil bölgeleri arasında gözde yerler arasında yer alan Maldivler için 90 günlük vize muafiyeti bulunmaktadır.

Moğolistan

; uçsuz bucaksız Asya steplerinin görülmesi için tercih edilecek Moğolistan'a 30 günlük vizesiz yolculuk yapabilirsiniz.

Moldova

; Avrupa ülkeleri arasında özellikle eğlence yerleri ile dikkat çeken Moldova'ya 90 günlük vizesiz yolculuk yapabilirsiniz.

Özbekistan

; 30 gün için vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler arasında yer almaktadır.

Paraguay

; 180 gün içinde 90 günü geçmemek şartıyla Güney Amerika ülkesi olan Paraguay'a seyahat edebilirsiniz.

Peru

; Bir başka dikkat çekici Güney Amerika ülkesi olan Peru'ya da 90 günü aşmamak şartıyla yolculuk yapılmaktadır.

Sırbistan

; Balkanların ve Doğu Avrupa'nın gerek tarihi gerekse de doğal güzellikleri ile dikkat çekici ülkesi olan Sırbistan'a 90 günlük vizesiz seyahat yapabilirsiniz.

Singapur

; 30 gün süre boyunca Türk vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanmaktadır.

Suriye;

 her altı ayda geçerli olmak üzere Türk vatandaşları 90 günlük süre boyunca ülkede bulunabilirler.

Şili

; Güney Amerika'da görülmesi gereken ülkeler arasında bulunan Şili için 90 günlük vize muafiyeti bulunmaktadır.

Tacikistan

; umuma mahsus pasaport sahipleri yani vize başvurusu yapmayacak olanlar Tacikistan'a 60 gün boyunca seyahat yapabilirler.

Tayland

; kültürü ile dikkat çekici ülke olan Tayland'a 30 günlük yolculuk yapılabilmektedir.

Tunus

; Kültürü ve coğrafi yapısı ile Kuzey Afrika'nın görülmesi gereken ülkeleri arasında yer alan Tunus, Türk vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti sağlamaktadır.

Ukrayna

; Doğu Avrupa'nın en önemli ülkelerinden olan Ukrayna'ya pasaport ile olduğu gibi kimlik kartı sayesinde de herhangi bir vize başvurusunda bulunmadan giriş yapılabilmektedir. Uzun süreli kalacak kişilerin mutlaka Ukrayna vizesi almaları gerekmektedir.

Uruguay

; 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Ürdün

; 6 ay içinde 90 günün aşılmaması şartı ile Türk vatandaşlarından vize istenmemektedir. Bu sayede tatil kolaylıkla yapılabilir.

Venezuela

; özellikle sıcak iklimi ve misafirperver halkı ile dikkat çeken Venezuela'ya 90 güne kadar vize almadan yolculuk yapabilirsiniz.

Son Güncelleme: 25.05.2021 15:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vizesiz Gidilen ülkelerTürkiyeTürk Vatandaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
26 Mayıs Yay burcunda Ay tutulması en çok etkilenecek burçlar
26 Mayıs Yay burcunda Ay tutulması en çok etkilenecek burçlar
Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?
Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?
Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına nedir, saat kaçta gerçekleşecek?
Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına nedir, saat kaçta gerçekleşecek?
Dolunay burçları ve insanı nasıl etkiler?
Dolunay burçları ve insanı nasıl etkiler?
Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Kanlı ay tutulmasının burçlara ne gibi etkisi olacak?
Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Kanlı ay tutulmasının burçlara ne gibi etkisi olacak?
Dünya Dracula günü nedir? 26 Mayıs Dünya Dracula günü nasıl çıktı, nereden geldi?
Dünya Dracula günü nedir? 26 Mayıs Dünya Dracula günü nasıl çıktı, nereden geldi?

Popüler Haberler

26 Mayıs Yay burcunda Ay tutulması en çok etkilenecek burçlar
Kuruluş Osman 60. bölüm Kanal D canlı izle - 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
Fortnite 6. sezon ne zaman bitiyor, 7 sezon ne zaman başlayacak? Fortnite 7. sezonda hangi ödüller olacak?
Anneler 153. bölüm izle 26 Mayıs Çarşamba son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? Huawei Y5 A101'de satışı başladı
BİM ürünlerinden Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Sadakatsiz sezon finali bölümü ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz neden yayınlanmadı?
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021
Kuru Otlar Üstüne sinema filmi ne zaman çıkacak?
Kanal D yeni dizisi Sadakatsiz dizi oyuncuları ve dizi konusu
Polonya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Yasak Elma dizisi Sıtkı kimdir? Mehmet Pamukçu'nun yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar kimdir, nereli yaşı kaç?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Beni Bırakma 613.bölüm bölüm izle 26 Mayıs 2021 Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Fox Şef Akademi ne zaman başlayacak?
Dolunay burçları ve insanı nasıl etkiler?
Masum 430. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Masum yeni son bölüm izle
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır, nasıl ayırt edilir? Bilet alırken nelere dikkat etmeli?
Star TV Sadakatsiz bu hafta neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.