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Türk Telekom’dan 10 GB internet kazanma fırsatı!

Türk Telekom müşterilerine bedava internet dağıtmaya devam ediyor. Son olarak Türk Telekom’dan 10 GB internet kazanma fırsatı sunuldu! Sil Süpür ile artık 10 GB internet kazanma mümkün…

23 Ağustos 2020 Pazar 04:11
Türk Telekom’dan 10 GB internet kazanma fırsatı!
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Türk Telekom kapsamındaki müşterilerine avantajlı hediyeler vermeye devam ediyor. Ülkemizde en uygun ücretler karşılığında hizmet sunan operatörlerin başında gelen Türk Telekom kapsamındaki müşterilere ücretsiz intenet, SMS ve dakika veriyor. Son olarak firma tarafından yapılan bir açıklamaya göre Türk Telekom müşterilerine yeni bir ücretsiz intenet şansı daha sunuldu.


Uygun fiyatlı tarifeleri ile milyonlarca müşteriye sahip olan Türk Telekom genellikle genç kitle tarafından tercih ediliyor. Her ne kadar çekim kalitesi çok iyi olmasa bile milyonlarca kişi yüksek ücretler ödemek yerine düşük ücretli tarifeleri seçiyor.

Uygun tarifelerin yanı sıra Sil Süpür uygulaması ile birlikte ücretsiz intenet, SMS ve dakika da veren Türk Telekom kapsamında 10 GB inteneti de ücretsiz vermeye başladı.

Türk Telekom Bedava İntenet

Türk Telekom müşterilerine Sil Süpür uygulaması üzerinden günlük, haftalık ya da aylık intenet paketlerini ücretsiz bir şekilde sunuyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 senesinin sonuna kadar 10 GB intenet kazanma şansı da müşterilere sunulmuş durumda.



Son Güncelleme: 23.08.2020 04:11
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Anahtar Kelimeler:
BedavaInternet
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