Türk Telekom'da bedava dakika nasıl yapılır? Türk Telekom'dan bedava dakika yapma yolları neler? Türk Telekom'dan bedava dakika yapmak için...

Günümüzde yeni bir hat alacak aboneler; öncelikle abone olacakları GSM operatörüne ait kampanya ve indirimleri araştırarak, hem kendilerine hem de bütçelerine en uygun tarifeye abone olmayı tercih ediyorlar.

Yeni hat alacak müşterilerin yanı sıra GSM operatörlerine abone olan eski müşteriler de bedava dakika, SMS ve intenet paketi kazanarak, faturalarını hafifletmeyi düşünüyorlar. Akıllı telefonlarımızı en akıllı iletişim aracı olarak kullandığımız moden dünyada arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle ve ailemizle doyasıya konuşabilmek için bedava dakikalara ihtiyaç duyuyoruz. Müşterilerine her yıl sınırsız hediyeler dağıtan Türk Telekom da müşterilerinin bedava dakika ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik birçok kampanya ve tarifeyi 2021 yılında da sürdürüyor. Müşteriler, bu kampanya ve tarifelere katılmak koşuluyla hediye dakikalar kazanabiliyorlar.

2021 Türk Telekom hatta bedava dakika yapma!

Siz değerli okurlarımıza bu yazımızda Türk Telekom faturalı hat ve faturasız hat kullanan kişilere Türk Telekom’da bedava dakika nasıl kazanılır yollarını anlatacağız.

2021 yılı için geçerli olan, hemen kullanabileceğiniz bedava dakika kazandıran kampanya, uygulama ve tarifleri sizlere aktaracağız.

2021 Türk Telekom Sil Süpür bedava dakika yapma!

Türk Telekom müşterilerinin yıllardır severek takip ettikleri Türk Telekom Online İşlemler uygulamasındaki Sil Süpür Oyunu; hem faturalı hem faturasız hem de yeni Türk Telekom müşterisi olmuş olan abonelerine bedava dakikalar, sms paketleri, intenet paketleri, servis paketleri vb. birbirinden cazip ve ilgi çekici hediyeler sunuyor. Bu oyun, özellikle tarifesindeki intenet, dakika ve sms kullanımları sona eren ya da sona ermek üzere olan aboneler tarafından sıklıkla oynanıyor. Sil Süpür oyunu sayesinde günlük, haftalık ya da aylık geçerlilikleri bulunan hediye konuşma paketleri kazanabiliyorsunuz.

Her yöne 100 dakika, 250 dakika vb. hediye paketlerinin sahibi olabilmeniz için bu oyunu oynamanız yani şansınızı denemeniz gerekiyor. Sizler de oyun oynayarak, şansınızı denemeyi düşünüyorsanız; öncelikle Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını henüz akıllı cihazınıza indirmediyseniz; Apple Store ya da Google Play Store üzerinden akıllı telefon veya cihazınıza indirerek uygulamada üyelik açmalısınız. Üye olmanızın ardından fatura ödeme, fatura borç bilgisi öğrenme, fatura kesim tarihi değiştire vb. abonelik, tarife ve paketinize dair çoğu işleminizi de müşteri hizmetlerini aramadan ya da mağaza veya bayiliklere gitmeyerek sadece tek bir tıkla uygulama üzerinden hızlıca yapabilirsiniz.

2021 Türk Telekom her yöne dakika yapma!

2020 yılında herkes tarafından ilgi gören Her Yöne Konuşma Kampanyası, 2021 yılında da bu kampanyaya katılım sağlayan faturasız müşterilere ücretsiz dakikalar hediye etmektedir. Bu kampanyaya katılım sağlayan aboneler, 30 günde 1 yapacakları 30 TL ve üstündeki yüklemelerinde kendilerine özel saatlerde geçerli olacak şekilde 1 saatlik bedava dakikanın sahibi oluyorlar. Tüm aboneler, her hafta 13.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz konuşabiliyorlar. 1 ayda toplam olarak 4 saatlik bir hediye konuşma elde etmiş oluyorlar.

Faturasız hatta sahip olan müşteriler için oldukça iyi olan bu kampanyaya katılmak isteyen aboneler ise akıllı telefonlarının mesaj bölümüne girerek HERYONE DK yazarak, oluşturdukları mesajı 5555’e yollayarak her yöne dakika sahibi olabiliyorlar. Bu tür kampanyaya sadece belirli tarifelere üyeliği olan kadın aboneler katılabiliyorlar. Tarifeye BİMCELL, TeknosaCell, POCELL, PTTCELL, Faturasız Bayi, Katlayan, Kontrollü Seç, Mobil Ofis, Standart ve Mobil Data Jet tarifeleri dışında kalan faturasız tarifelerden birine abone olan, aynı zamanda Selfy üyesi olmayan kadınlar katılabiliyorlar.

2021 Türk Telekom bedava dakika yapma!

2021 Türk Telekom bedava dakika kazanma!

Türk Telekom markasının kadın abonelerine ve müşterilerine özel olarak sunmuş olduğu ayrıcalıklardan bir diğeri ise Ev Hanımlarına Özel Hediyeli 150 Paketi, yalnızca 15 TL gibi oldukça uygun bir fiyatla satışa sunulmaktadır. Bu paketi satın alan ev hanımları 15 TL gibi bir fiyatla toplam 150 dakika boyunca rahatça telefon görüşmelerini yapabiliyorlar. Bununla beraber ev hanımları, sabah 10.00 ve öğle 15.00 saatlerinde yanı 5 saat gibi bir zamanda her gün şebeke içi 2000 dakika ücretsiz konuşma hakkı kazanıyorlar. Bu kampanyaya katılmak isteyen kadın müşterilerin 2000 yazarak, bu mesajı 5555’e göndermeleri gerekiyor. Hediyeli 150 Paketi Türk Telekom Mobil Online İşlemler üzerinden kolaylıkla satın alınabiliyor.

Türk Telekom’un 2021 yılında da devam eden Konuşmak Lazım Kampanyası, bu kampanyaya katılan kişilere hediye olarak 500 dakika sunuyor.

Yani Konuşmak Lazım 1000 tarifesine kayıt olan müşteriler, hediye dakikalarıyla birlikte 1000 değil 1500 dakika konuşma hakkına kavuşmuş oluyorlar.

Bu kampanyadan SEÇ Konuşmak Lazım 1000 tarifesine yeni hat alma, numara taşıma, faturasız veya faturalı başka bir tarifeden geçme vb. farklı yollarla abone olan kişiler faydalanabiliyorlar.

Aboneler, sözleşme imzalayarak yani taahhütlü bu tarifeye üye olduklarında aylık 68.33 TL değil de 53.82 TL ödüyorlar.

2021 Türk Telekom bedava dakika kampanyası!

Türk Telekom Ev Telefonu Alana Mobil İntenet Kampanyasıyla bedava dakika yapmak isteyenler, Mobil tarifelerinin yanı sıra ev telefonlarında da Türk Telekom’u tercih eden müşterilere Türk Telekom; 24 ay boyunca geçerli ve her ay tekrar eden 4 GB hediye intenetin yanı sıra saat 19.00-07.00 saatleri arasında kullanabilecekleri 3000 hediye dakika da armağan ediyor. Hediye intenet ve dakikalar, müşterinin hattına her ay sözleşme boyunca tanımlanıyor. Üstelik katılımcılar, kampanya boyunca 10.000 TL değerinde olan konut sigortasından yararlanabilme şansını da elde ediyorlar.

Türk Telekom bedava dakika paketi!

Türk Telekom 12 Ay 500 Dakika Hediye Onnet Kampanyası ile bedava dakika yapmak isteyenler, 2020 yılında oldukça yüksek ses getiren 12 Ay 500 Dakika Hediye Onnet Kampanyası, 2021 yılında da katılımcılara her ay tekrar eden 500 dakika sunuyor. Kampanyaya yalnızca belirli tarifelere üye olan müşteriler katılabiliyorlar. Aynı zamanda katılımcılardan PSTN-PSTN hizmetini kullanıyor olmaları da bekleniyor.

2021 Türk Telekom Köy Avantaj Tarifesi ile bedava dakika yapma!

Türk Telekom’un ev telefonu kullanan abonelerine özel olarak Köy Avantaj tarifesine katılım sağlayan ve İç İşleri Bakanlığı tarafından köy statüsünde olan yerlerde yaşayan kişiler, ev telefonları ile 444, şehir içi ve 3 haneli numaraları ücretsiz olarak arayabiliyorlar. Kampanya çerçevesinde müşterilerin sabit hatlarına ayda 3000 dakika hediye konuşma tanımlanmaktadır. Müşteriler, 3000 dakikalık hediye limitini doldurduklarında ise şehir içi görüşmeler, dakikası 19.4 kuruş üzerinden hesaplanıyor. Müşteriler, ayda sadece 27.03 TL gibi oldukça uygun bir fiyatla bu tarifeden yararlanabiliyorlar.