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Türk Telekom iş başvuru ilanları nerede listelenir? Türk Telekom iş başvuru şartları ve güncel ilanları

Türk Telekom personel işçi alımları için turktelekom.com adresinden yayınlanan ilanları görebilirsiniz. İşçi alım kadrosunda ürün kontrol uzmanı, satış planlama uzmanı, bireysel müşteri operasyon uzmanı ve benzer kadroların ilanları için Türk Telekom’a başvuru yapabilirsiniz. Müracaatlar için başvuru şartlarını taşıyor olmanız gerekmektedir. Diğer bilgiler için haberimize göz atmanız gerekir.

06 Aralık 2020 Pazar 23:40
Türk Telekom iş başvuru ilanları nerede listelenir? Türk Telekom iş başvuru şartları ve güncel ilanları
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Türk Telekom’a iş ilanı yapacak bireyler güncel iş ilanlarını yaptığımız haberden görebilirsiniz. Kariyer iş ilanları sayfasında yayınlanan Türk Telekom iş ilanında belirtilen şartları sağlıyorsanız başvurularınızı yapmanız yeterli olacaktır.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Emre Vural, pandemi sürecinden dolayı mülakatları, iş görüşmeleri  süreçlerini çevrimiçi olarak yaptıklarını ifade etti. Mehmet Emre Vural şunları da söyledi:

“ Gururla söylüyorum ki istihdam kapasitesi ve insan kaynağı çeşitliliğin bu derece yüksek olduğu bir şirket olarak, 19 Mart gibi erken bir süreçte, Genel Müdürlük çalışanlarımızın da büyük kısmı için uzaktan çalışma kararı aldı, hızlı bir şekilde uygulamaya geçiren öncü şirketlerden olan kurumlardan biriyiz. Kuşkusuz bunu gerçekleştirmede en büyük gücü, uzaktan çalışmayı mümkün kılan güçlü teknoloji altyapımızdan aldık. Uzaktan bağlanma, kurum içi görüşme platformlarımız sayesinde çalışanlarımız bu ani gerçekleşen sürece hızlı adapte olabildiler. Kamu otoritesinin normalleşme takvimini referans alarak 15 Haziran tarihinden itibaren Genel Müdürlük organizasyonumuzda yönetsel seviyede kademeli olarak ofis çalışma düzenine geçişlerimiz başladı.”

Vural, son sözlerine ise şunları ekledi, “ Türkiye’nin en büyük kurumsal okullarından biri olan Türk Telekom Akademi’nin eğitimlerini sanal sınıf ve canlı yayınlarla sürdürüyoruz.” Vural, çalışanlara, pandemi dönemi boyunca 544 farklı konuda tam 86 bin 494 saatlik uzaktan eğitim verdiklerini de belirtti.

En son yayınlanan ilanlar

26.11.2020 tarihinde yayınlanan ilanda Çözüm Mimarı ve Arabuluculuk ve Gelir Yönetimi alanında elaman alacağı belirtilmişti. 24.11.2020 tarihindeyse Bireysel Müşteri operasyonlar Uzmanı ilanı yer almıştı.

21.11.2020 ilanında ise; Müşteri Cihaz Uygulamaları Uzmanı, Bigdata Uzmanı, Değişiklik Yönetimi ve Test Uzmanı, Video Servis Kalite Mimarı alınacağı yer alıyordu.

20.11.2020 tarihli ilanda Ürün kontrol Kıdemli Uzmanı ve 17.11.2020 tarihli ilanda Katma Değerli Servisler Uzmanı Kıdemli Uzman pozisyonunda işçi alımları olacaktır.



Son Güncelleme: 06.12.2020 23:40
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