Türk Telekom bedava 30 GB internet kampanyası başvuru şartları nelerdir? Türk Telekom'dan müşterilerine dev internet kampanyası

Türk Telekom Bedava 30 GB İntenet Kampanyası Başvuru Şartları Nelerdir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya insan hayatının en önemli parçalarından birisi oldu. Sosyal medya kullanımının artması beraberinde yüksek intenet tüketimini de getirdi. Tarifesindeki inteneti kendilerine yetmeyen kişilere’dan müjdeli haber geldi. Türk Telekom’un başlattığı dev kampanyaya göre faturalı veya faturasız olan Türk Telekom müşterilerine tam 30 GB bedava intenet verilecek. Bu müjdeli haberle beraber Türk Telekom’un hediye intenet kampanyasına başvuru yapmak isteyen insanlar arama motorlarını meşgul etmeye başladı. Peki Türk Telekom bedava 30 GB intenet kampanyası başvuru şartları nelerdir?

Rakipleri Turkcell ve Vodafone’un gerisinde kalmamak amacıyla yeni bir intenet kampanyası düzenleyen Türk Telekom, faturalı veya faturasız olan müşterilerine tam 30 GB hediye intenet vereceğini açıkladı. Türk Telekom’un bu dev kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişilerin sağlaması gereken tek şart hatlarını 3G’den 4,5G’ye transfer etmeleri olacak. Fakat bunu ilk kez yapanlara 30 GB hediye intenet verildiğini unutmamakta yarar var.