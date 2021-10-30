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Türk Telekom bedava 30 GB internet kampanyası başvuru şartları nelerdir? Türk Telekom'dan müşterilerine dev internet kampanyası

Türk Telekom’dan müşterilerine dev bir internet kampanyasının haberini verdi buna göre faturalı veya faturasız olan Türk Telekom müşterilerine tam 30 GB hediye internet verilecek. Peki Türk Telekom bedava 30 GB internet kampanyası başvuru şartları nelerdir? İşte konu hakkında merak edilenler...

30 Ekim 2021 Cumartesi 05:11
Türk Telekom bedava 30 GB internet kampanyası başvuru şartları nelerdir? Türk Telekom'dan müşterilerine dev internet kampanyası
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya insan hayatının en önemli parçalarından birisi oldu. Sosyal medya kullanımının artması beraberinde yüksek intenet tüketimini de getirdi. Tarifesindeki inteneti kendilerine yetmeyen kişilere Türk Telekom’dan müjdeli haber geldi. Türk Telekom’un başlattığı dev kampanyaya göre faturalı veya faturasız olan Türk Telekom müşterilerine tam 30 GB bedava intenet verilecek. Bu müjdeli haberle beraber Türk Telekom’un hediye intenet kampanyasına başvuru yapmak isteyen insanlar arama motorlarını meşgul etmeye başladı. Peki Türk Telekom bedava 30 GB intenet kampanyası başvuru şartları nelerdir?

Türk Telekom Bedava 30 GB İntenet Kampanyası Başvuru Şartları Nelerdir?

Rakipleri Turkcell ve Vodafone’un gerisinde kalmamak amacıyla yeni bir intenet kampanyası düzenleyen  Türk Telekom, faturalı veya faturasız olan müşterilerine tam 30 GB hediye intenet vereceğini açıkladı. Türk Telekom’un bu dev kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişilerin sağlaması gereken tek şart hatlarını 3G’den 4,5G’ye transfer etmeleri olacak. Fakat bunu ilk kez yapanlara 30 GB hediye intenet verildiğini unutmamakta yarar var.


Son Güncelleme: 30.10.2021 05:11
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30 GB Hediye InternetVodafoneTürk Telekom Bedava 30 GB Internet KampanyasıTurkcellTürk Telekom
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