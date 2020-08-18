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Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2020 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları

Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon firmalarından biri olan Türk Telekom 650 personel alımı yapacağını duyurdu.

18 Ağustos 2020 Salı 03:13
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2020 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
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Türk Telekom, Assistt çağrı merkezinde görevlendirmek üzere 650 personel alımı yapacağını duyurdu. Van’da görevlendirilecek çok sayıda personelin, Van merkezde inşaatı süren çağrı merkezinde işe başlayacağı açıklandı. Bunun yanında Türk Telekom 55 ilan kapsamında işe alım gerçekleştirecek.

Türk Telekom 650 personel alım kadroları nelerdir?

Türk Telekom, Van başta olmak üzere Türkiye genelinde personel alımı yapacak. Farklı kadrolarda görevlendirilecek personel adayları Türk Telekom Assistt çağrı merkezinde çalışacak. 650 personel alım kadroları ise şunlar;

-Müşteri İlişkileri Yetkilisi

-Operasyon Destek Müdürü

-Servis Masası Yetkilisi

-Bütçe Planlama ve Analiz Uzmanı

-Servis Masası Ekip Lideri

-Kıdem Proje Yöneticisi

-Kamu Satış Yöneticisi

-İş Zekası Uzmanı

-Dönemsel Müşteri Bağlılık

-Süreç Yönetim Uzmanı

-Kurumsal Uygulama Geliştirme Uzmanı

-Ağ ve Güvenlik Uzmanı


-Saha Denetim Uzmanı

-Yetenek Yönetimi ve Geliştirme Uzmanı

Türk Telekom 650 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Türk Telekom 650 personel alımı yapacağı ilan için başvuru şartlarını yayımladı. Buna göre başvuru şartları şu şekilde sıralanır;

-T.C. vatandaşı olmak

-En az Lise mezunu olmak

-Düzgün bir diksiyona sahip olmak

-İkna kabiliyeti yüksek

-Analiz yeteneğine sahip

-Vardiyalı çalışma sistemiyle çalışabilecek

-Office programlarını aktif olarak kullanabilecek

-Hedef odaklı çalışan

-Zaman yönetimi konusunda hassas olan

-Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da en az 2 yıl tecili bulunması gerekmektedir.

Türk Telekom 650 personel alımı yapılacak iller hangileridir?

Rize, Samsun, Giresun, Ankara, Ordu, Çorum, Erzincan, İzmir, Burdur, Adıyaman, Van, ve Kırıkkale illerinde personel alımı gerçekleştirilecek.

Türk Telekom 650 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türk Telekom’un açmış olduğu ilana adaylar intenet üzerinden başvurmalıdır. Türk Telekom’un resmi intenet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile başvuru işlemleri kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca adayların yalnızca başvuru yapacakları kadro için form doldurması gerekmektedir. Birden fazla kadro için başvuru hakkı bulunmamaktadır.

 



Son Güncelleme: 18.08.2020 03:13
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