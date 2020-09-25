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Türk Telekom 10 TL’ye 24 Mbps internet veriyor!

Türkiye’nin en geniş internet altyapısına sahip Türk Telekom yalnızca 10 TL’ye 24 Mbps hızında internet veriyor! Yeni kampanya bünyesinde oldukça uygun fiyata internet hizmeti sunan firma bu imkanı yalnızca esnaflara sağlıyor.

25 Eylül 2020 Cuma 22:42
Türk Telekom 10 TL’ye 24 Mbps internet veriyor!
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Türkiye’nin en geniş intenet altyapısına sahip olan firma Türk Telekom müşterilerine yönelik yeni bir kampanya ile kendini gösteriyor. 24 Mbps hızında inteneti ayda yalnızca 10 TL’ye vereceğini açıklayan Türk Telekom kampanyanın ayrıntılarını da paylaştı.

Türk Telekom Esnafa Özel Ayda 10 TL 24 Mbps İntenet


Türk Telekom açıkladığı yeni kampanyası kapsamında esnaflara özel olarak ayda yalnızca 10 TL karşılığında 24 Mbps hızında intenet hizmeti verdiğini açıkladı. Pandemi döneminde maddi olarak olumsuz etkilenen esnaflar için yeni bir kampanya ortaya koyan Türk Telekom Esnafa Destek Kampanyası bünyesinde ilk 6 ay yalnızca 10 TL karşılığında intenet hizmeti veriyor. Sonraki 24 ayda ise indirimli sabit ücret üzerinden faturalandırmalar devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 25.09.2020 22:42
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Anahtar Kelimeler:
Türk TelekomTTInternetKampanya
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