Türk Hava Yolları (THY) 2021 Şubat ayı uçuş planı

2021 Yılı Şubat Ayı Türk Hava Yolları Uçuş Planı

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınından dolayı uçuşlarda aksama yaşanmasından dolayı Türk Hava Yolları yeni uçuş planını hizmet verdiği müşterilerinin bilgilerine sundu. Türk Hava Yolları ''Gökyüzü özgürlüğe çağırıyor: Şubat 2021 güncel uçuş planı'' başlığı ile seyahatseverlere duyuru yaptı. Türk Hava Yolları 2021 yılının Şubat ayı için uçuş planını güncellediğini belirtti.

Şubat ayı içerisinde uçuş planı olan yolculara, Türk Hava Yolları(THY) tarafından seyahati bulunan kişilere duyuru yaptı.

THY'nin Şubat ayı uçuş planına ulaşmak için " https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkine tıklayarak ulaşmak mümkün.

THY yaptığı duyuruda ‘Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz.

Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Mart 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın.

Uçuş takvimi 28 Şubat 2021 tarihine kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.’ Şeklinde açıklamada bulundu.

Güncel uçuş planına ulaşmak isteyen ve Türk Hava Yolları ile seyahat yapacak kişi ve kişiler, https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/ linkine tıklayarak Şubat ayı uçuş planı hakkında bilgi alabilirler.