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Türk Hava Yolları sevgililer günü kampanyasını duyurdu!

Türk Hava Yolları (THY) sevgililer gününe özel düzenlenen kampanyasını duyurdu. Kampanya ile belirlenen tarihler arasında yüzde 50 indirimli bilet satın alabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 00:41
Türk Hava Yolları sevgililer günü kampanyasını duyurdu!
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Türk Hava Yolları, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı kampanyayı duyurdu. Resmi intenet sitesinde yer alan açıklamada, 13-16 Şubat tarihleri arasında İstanbul’dan yurt dışına yapılan seyahatlerde yüzde 50’ye varan indirim yapılacağı belirtildi.

THY intenet sitesinde yer alan resmi açıklama şu şekilde:

‘’ 13-16 Şubat tarihleri arasında, İstanbul’dan yurt dışına gerçekleştireceğiniz 2 kişilik Economy Class uçuşlarda yüzde 50’ye varan indirimlerden faydalanabilirsiniz. Kiev, Podgorica, Tokyo, Phuket, Dubai, Barselona, Paris, Cape Town, Kazablanka, Venedik, Prag, Miami ve daha fazla noktaya Sevgililer Günü’ne özel avantajlarla uçun’’

THY’nin sevgililer günü kampanyası 13-16 Şubat 2021 tarihleri arasında satın alınan ve seyahat tarihi 1 Nisan 2021 ile 31 Aralık 2021 arasında olan biletler için geçerli olacak.



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:41
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Anahtar Kelimeler:
ThyTürk Hava YollarıSevgililer Günü
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