Türk Eğitim Sen'den Memur Sen sendikasına zam eleştirisi geldi

2021 yılında asgari ücrete yapılacak olan zam oranının yüzde 21 olarak açıklanmasından sonra kamu kurumlarında çalışan memurlar Ocak ayı zam oranının yaklaşık yüzde 7 olmasına tepki göstermiş ve sitem mesajları yetkilere sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Memurayüzde21zam hastagi ile seslerini sosyal medya hesabı üzerinden duyurmaya çalışan memurlar kısa süre içinde binlerce tweet atmış, sendikaları eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Az önce memur sendilarından olan Türk Eğitim Sen sendikası Genel Başkanı Talip Geylan'dan yetkili sendika olan ve zam görüşmelerinde hükümet ile masaya oturan Memur Sen sendikasına tepki mesajı geldi.

İşte Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan'ın paylaşımları ;

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yapmış olduğu paylaşımda yetkili sendika başkanının enflasyon farkını başarı gibi sunduğunu,enflasyon farkının aslında sıfır zam olduğunu vurguladı. Geylan, kendilerinin yetkili oldukları dönemde enflasyon zam oranının yanından refah payı zammı aldıklarını ifade etti.