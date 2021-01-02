İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Türk Eğitim Sen'den Memur Sen sendikasına zam eleştirisi geldi

Devlet Memurlarının sosyal medya üzerinden maaşlarına asgari ücrete yapılan yüzde 21'lik zam oranını talep etmesinden sonra Türk Eğitim Sen sendikası Genel Başkanı Talip Geylan'dan Memur Sen sendikasına eleştiri geldi.

02 Ocak 2021 Cumartesi 21:21
Türk Eğitim Sen'den Memur Sen sendikasına zam eleştirisi geldi
Takip Et:

2021 yılında asgari ücrete yapılacak olan zam oranının yüzde 21 olarak açıklanmasından sonra kamu kurumlarında çalışan memurlar Ocak ayı zam oranının yaklaşık yüzde 7 olmasına tepki göstermiş ve sitem mesajları yetkilere sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Memurayüzde21zam hastagi ile seslerini sosyal medya hesabı üzerinden duyurmaya çalışan memurlar kısa süre içinde binlerce tweet atmış, sendikaları eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Az önce memur sendilarından olan Türk Eğitim Sen sendikası Genel Başkanı Talip Geylan'dan yetkili sendika olan ve zam görüşmelerinde hükümet ile masaya oturan Memur Sen sendikasına tepki mesajı geldi.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yapmış olduğu paylaşımda yetkili sendika başkanının enflasyon farkını başarı gibi sunduğunu,enflasyon farkının aslında sıfır zam olduğunu vurguladı. Geylan, kendilerinin yetkili oldukları dönemde enflasyon zam oranının yanından refah payı zammı aldıklarını ifade etti.

İşte Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan'ın paylaşımları ;



Son Güncelleme: 02.01.2021 21:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Türk Eğitim SenMemur Sen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile içi ve kadına şiddet formu güncellendi; İlk uygulama Ankara'da
Aile içi ve kadına şiddet formu güncellendi; İlk uygulama Ankara'da
Elazığ' da deprem oldu! Depremin şiddeti açıklandı
Elazığ' da deprem oldu! Depremin şiddeti açıklandı
3 Ocak 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları
3 Ocak 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları
Ağrı'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
Ağrı'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
Üniversite öğrencisinin feci ölümü! Kendini barfiks astı
Üniversite öğrencisinin feci ölümü! Kendini barfiks astı
Parmaklarını yem makinesine kaptıran çocuk hastaneye kaldırıldı
Parmaklarını yem makinesine kaptıran çocuk hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Fox TV Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Rüyada kabak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kabak görmek rüyasının tabiri
Fahrettin Koca’dan teşekkür mesajı
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin tabirleri ve yorumları
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2021
Devletten esnafa kira ve hibe desteği
TRT Yetenek Sende programı başvurusu nereden nasıl yapılır? Trt Yetenek sende başvuru şartları
Gastrit hastalığı nedir? Gastrit belirtileri nelerdir? Gastrit korunma yolları ve tedavileri
Şehirlerarası yolculuk kısıtlama kapsamı nedir, tamamen mi yasaklandı? Yolculuk yasağı kimleri kapsıyor?
Kefaret Meltem kimdir? Özge Özacar biyografisi
Kanalların yayın akışları 28 Aralık Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci'nin yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Zeynep karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Lavinya Ünlüer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Dunisa Şölenci doğum tarihi
Kefaret dizisi Melis kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Senay Dede kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
15 tatil ne zaman? 2021 MEB tatil tarihini açıkladı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.