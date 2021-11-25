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Turizm danışma elemanı ne kadar maaş alıyor?

Turizm danışma elemanı, yerli ve yabancı turistlere genel turizm konularında bilgilendirmek, önerilerde bulunmak, rezervasyon yapılmasına yardımcı olmak ile sorumlu olan kişidir. Peki turizm elemanı ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar..

25 Kasım 2021 Perşembe 14:32
Turizm danışma elemanı ne kadar maaş alıyor?
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Turizm danışma elemanı ne demektir? Turizm danışma elemanı ne iş yapar, görev tanımı nedir? Turizm danışma elemanı olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekiyor? Turizm danışma elemanı olarak çalışmak için hangi belgelere sahip olmak gerekiyor? Turizm danışma elemanı ne kadar maaş alıyor? Gibi sorular oldukça merak konusu oldu. Biz de siz değerli okurlarımız için bu soruların cevaplarını araştırdık ve haberimizde yer verdik..

Turizm danışma elemanı ne demek?

Turizm danışma elemanı, iletişim araçlarını ve bilgi kaynaklarını kullanarak yerli ve yabancı turistlere genel turizm konularında bilgilendirmek, önerilerde  bulunmak ve rezervasyon yapılmasına yardımcı olma işlemlerini kendi başına ve belli bir süre içinde yapma bilgi ve becerisine sahip olan nitelikli kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Turizm danışma elemanı ne kadar maaş alıyor?

Turizm danışma elemanı olarak çalışan bir kişinin aylık ortalama olarak aldığı maaş miktarı  3.800 TL ‘dir. Turizm danışma elemanı olarak çalışan bir kişinin almış olduğu en düşük aylık maaş miktarı ise 2.826 TL ‘dir ve aynı zamanda turizm danışma elemanı olarak çalışan bir kişinin aylık olarak aldığı en yüksek maaş miktarı da 5.900 TL ‘dir. Sizde yukarıda yer alan maaş miktarları arasına bir gelire sahip olmak istiyorsanız İŞKUR Turizm danışma elemanı iş ilanlarına bakabilirsiniz ve https://www.iskur.gov.tr/ intenet adresi üzerinden de size en uygun olan iş ilanını seçerek kariyer planlamanıza bu doğrultuda yön verebilirsiniz.

Turizm danışma elemanı olarak çalışmak için hangi okuldan mezun olmak gerekiyor?

Turizm danışma elemanı olarak çalışmak için gerekli olan en düşük eğitim seviyesi ortaöğretim, lise ve dengidir.

Turizm danışma elemanı görev tanımı nedir ve ne iş yapar?

Turizm danışma elemanı, bağlı olduğu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları en etkin bir biçimde kullanarak ilk önce işçi sağlığı sonrasında da iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğinin gerekli kıldığı verimlilik ile kalite gereklerine uygun bir şekilde;

  • Gelen ve giden yazışma işlemlerini yürütmek
  • Bilgi kayaklarının güncelliğini sağlamak
  • Turizm hakkında bilgi vermek
  • Vize, döviz, gümrük, sağlık, sigorta ve benzer olan hizmetler ile ilgili olarak bilgiler sunmak
  • Ulaştırma araçları ile tarifeler ile ilgili bilgi paylaşmak
  • Gezi programları, iklim şartları ile ilgili bilgi vermek
  • Ülke hakkında bilgiler sunmak
  • Genel turizm türleri le ilgili bilgiler paylaşmak
  • Yöre hakkında bilgi paylaşmak
  • Tanıtıcı yayın stok kontrollerini sağlamak
  • Müşteri ya da turist istatistiklerini tutmak ve benzer olan görev ile işleri yerine getirmek ile sorumlu kılınmıştır.

Turizm danışma elemanının meslek ana grubu nedir?

Turizm danışma elemanı olarak çalışan bir kişinin yer aldığı meslek ana grubu ‘’ büro hizmetlerinde çalışan elemanlar ‘’ dır.

Turizm danışma elemanı hangi meslek alt ana grubu içinde yer almaktadır?

Turizm danışma elemanı ‘’ müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar ‘’ adlı meslek alt ana grubu içinde yer almaktadır.

Turizm danışma elemanı olarak çalışan bir kişinin meslek grubu nedir?

Turizm danışma elemanı olarak çalışan bir kişi ‘’ müşteri danışma elemanları ‘’ meslek grubuna dahil edilmektedir.

Turizm danışma elemanı hangi meslek birim grubunda yer alır?

Turizm danışma elemanı olarak çalışan bir kişi ‘’ seyahat ile ilgili danışmanlar ve seyahat büro elemanları ‘’ meslek birim grubu içinde gösterilmektedir.

Turizm danışma elemanı hangi meslek kodu içinde yer almaktadır?

Turizm danışma elemanı olarak çalışan bir kişi Türk Meslekler sözlüğü içinde daha önceden belirlenmiş olan 4221.09 sayılı meslek kodu ile belirtilmektedir.


Son Güncelleme: 25.11.2021 14:32
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