Turiste PCR ve aşı kartı zorunluluğu var mı?

Son günlerde gündeme konu olan PCR testi şartının turistler için de geçerli olduğunu iddia edildi. Türkiye’de aşı yaptırmayan vatandaşlar için zorunlu olan bu test, habere göre turistler için de zorunlu hale getirildi. Rus İnterfax Ajansı; “Türklerin tepkisi üzerine Türkiye’deki yabancı turistlerden PCR testi istenmeye başlandığını” belirtti.
Ayrıca Sputnik Light aşısı olan kişilerin Türkiye’de aşılı kabul edilmediği bu nedenle PCR testi ya da hastalığı son 6 ayda geçirdiklerine dair göstermek zorunda olduklarını belirtti.
Son Güncelleme: 18.09.2021 17:23