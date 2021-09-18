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Turiste PCR ve aşı kartı zorunluluğu var mı?

Geçtiğimiz günlerde aşı olmayan vatandaşlara PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Şimdi ise aşı olmayan turistlere PCR testi ve aşı kartı zorunluluğu getirildiği öne sürüldü. Peki PCR testi turistlerden istenilecek mi? Rus aşıları geçersiz mi sayılacak? İşte detaylar…

18 Eylül 2021 Cumartesi 17:23
Turiste PCR ve aşı kartı zorunluluğu var mı?
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Son günlerde gündeme konu olan PCR testi şartının turistler için de geçerli olduğunu iddia edildi. Türkiye’de aşı yaptırmayan vatandaşlar için zorunlu olan bu test, habere göre turistler için de zorunlu hale getirildi. Rus İnterfax Ajansı; “Türklerin tepkisi üzerine Türkiye’deki yabancı turistlerden PCR testi istenmeye başlandığını” belirtti.

Bu kapsamda 6 Eylül itibarıyla uygulanmaya başlayan İçişleri Bakanlığı genelgesinde önce yabancıların Türkiye içi seyahatlerde aşı kartı veya PCR testi zorunluluğundan muaf olduğu açıklanmıştı. Rus Interfax Ajansı’nın haberinde şu bilgiler yer aldı: Rusya Tur Operatörleri Birliği şu açıklamalarda bulundu: “Türk havayolu şirketleri başta yabancıların bu zorunluluktan muaf olduğunu bildirdi. Ancak Türklerin sosyal medya üzerinden gösterdiği tepki nedeniyle PCR testi veya aşı belgesi istenmeye başladı.”

Ayrıca Sputnik Light aşısı olan kişilerin Türkiye’de aşılı kabul edilmediği bu nedenle PCR testi ya da hastalığı son 6 ayda geçirdiklerine dair göstermek zorunda olduklarını belirtti.


Son Güncelleme: 18.09.2021 17:23
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Anahtar Kelimeler:
Sputnik LightAşı KartıTuristlere PCR Zorunluluğu
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