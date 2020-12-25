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TÜRGEV amacı ve faaliyetleri neler? TÜRGEV kimindir, başkanı kimdir?

1996 yılında İSEGEV adı ile kurulan ancak daha sonrasında TÜRGEV adını alan vakıf merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, TÜRGEV amacı ve faaliyetleri neler? TÜRGEV kimindir, başkanı kimdir? sorularını araştırıyor.

25 Aralık 2020 Cuma 19:19
TÜRGEV amacı ve faaliyetleri neler? TÜRGEV kimindir, başkanı kimdir?
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TÜRGEV son zamanlarda yaptığı çalışmalar ile pek çok öğrenci ve genç tarafından araştırılıyor. Öğrenciler TÜRGEV’in tarihçesini araştırırken aynı zamanda yaptığı hizmetleri de merak ediyor.

İstanbul merkezli olarak, İstanbul Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı (İSEGEV) olarak kurulan vakıf daha sonrasında tüm ülkeyi kapsayarak Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı (TÜRGEV) isim değişikliği yaşamıştır.

TÜRGEV nedir?

TÜRGEV, 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında kurulmuştur. İlk kurulduğunda İSEGEV adı altında kurulan vakıf sadece İstanbul’da hizmet vermekteydi. 2012 yılında tüm ülkeyi kapsayacak şekilde büyüyen ve TÜRGEV ismini alan vakıf o günden beri tüm Türkiye’de etkilerini gösteriyor.

1996 yılında İstanbul’da bir yurdu ile hizmete başlayan İSEGEV vakfı amaç olarak tarihini, hedefini bilen, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve üreten girişimci gençleri yetiştirmeyi amaç edinen bir vakıftı.

TÜRGEV amaç ve faaliyetleri

TÜRGEV’in amacı eğitimdir. Özellikle girişimci gençlerin eğitilmesi ve topluma kazandırılması amaçlanır. Türkiye’nin 32 ilinde bulunan TÜRGEV geçtiğimiz yıllarda Ensar Vakfı ile ortak çalışma yürüterek ülke dışında eğitim alan öğrencilere de destekler sağlamıştır. Yurtdışında eğitim alan öğrencilere fon sağlamak için kurulan TURFEN Foundation özellikle ABD ve Londra’da eğitim alan öğrencilere kalacak yer ve kültürel programlara katılma destekleri sunmaktadır.

32 ile 60 yurt ile hizmetlerine devam eden TÜRGEV orta öğretim ve yükseköğretim gören kız öğrencilere de yurt ve destekler sağlamaktadır.

TÜRGEV tüm bu desteklere ek olarak üniversite eğitimlerine ek olarak Arapça, dil ve alet ilimleri, İslami ve sosyal bilimlerde eğitim alan öğrencilere de destekler sağlamaktadır. 2014 – 2015 yıllarında başlayan EDEP programları, İstanbul’un Fatih ve Üsküdar merkezlerinde yapılmaktadır.

2015 yılında İbn Haldun Üniversitesini kuran TÜRGEV 2017 yılında Başakşehir’de eğitimlerinin bir merkezi olarak başlattığı Sosyal Bilimlerde de çalışmalar yürütmektedir.

TÜRGEV başkanı kimdir?

İSEGEV adı ile kurulan vakıf daha sonrasında ismini TÜRGEV olarak değiştirerek Türkiye genelinde hizmet vermeye başlamıştır. Kurularından olan Erdoğan Bayraktar’ında bulunduğu TÜRGEV vakfının yönetim kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak’ta bulunmaktadır.

1996 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan vakıfın adı farklı zamanlarda farklı konular ile gündeme gelmiştir. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında Rıza Zarraf’ın özel kuryesinin 19 Temmuz 2013’te vakfa 2 çanta ile girmesi üzerine iddianamelerde yer alan TÜRGEV daha sonrasında Suudi Kralı Abdullah bin Abdüllaziz el-Suud’un TÜRGEV’e 100 milyon dolar bağış yapması üzerine tekrar gündeme gelmiştir. Yapılan bu bağış karşılığında Sevda Tepesi’nin imar çalışmalarının Suudlara verildiği iddia edilmiştir.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in 17 Aralık soruşturması kapsamında TÜRGEV’e bedelsiz öğrenci yurdu vermesi üzerine gözaltına alındığı bilinmektedir. Vakıfta yeni kurulan yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi olan Arzu Akalın’ın Rıza Sarraf ve Suudi Kralı’nın bağışlarını doğrulasa da bağışlar karşılığında ne verildiği sadece iddia düzeyinde kaldı.

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:19
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