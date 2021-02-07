Tüpraş iş başvurusu nasıl yapılır? 2021 Tüpraş iş başvuru adresi

Tüpraş iş başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Petrol Rafinerileri yani Tüpraş devletin dört petrol rafinerisini bir araya getirilmesi sonucu oluşan şirket daha sonra Koç Holding'e geçmiştir. Tüpraş maaşları, başvuru şartları gibi merak edilen soruları derledik.

Tüpraş nedir?

Türkiye'de önde gelen enerji şirketlerinden biri olan Tüpraş, daha çok büyümeye yönelik işçi personeli alımı yapmaktadır. Gelişen dünyada çağın gerisinde kalmamak için yeni iş poziyonlarına ayak uydurmak gereği doğurmuştur. Mesela şirketler artık sosyal medya yönetimi için personel alımları yapmaktadır.

Tüpraş da gelişen dünya ile birlikte yeni pzoisyonlar oluşturmuş bu oluşturduğu pozisyonlara personel alımı yapmaktadır. Peki Tüpraş iş basvurusu nasıl yapılır, çalışma şartları nedir, maaşları ne kadardır gibi soruların cevabını derledik.

Tüpraş iş başvurusu

Tüpraş iş başvurularınızı https://www.tupras.com.tr/bize-katilin adresi üzerinden yapabilirsiniz. İş başvurunuzu yaparken aradığınız pozisyona göre iş ilanlarına bakabilirsiniz.

Tüpraş iş başvurusunda ilk yapmanız gereken sisteme kayıt olmalısınız. Sistemde kimlik bilgileriniz sağlık durumunuz, eğitim durumunuz, ve erkekler için de askerlik durumu bilgileri istemektedir. İstenilen bilgileri tam olarak doldurduğunuzda başvurunuz işleme alınacaktır.

Başvurunuzu yaptıktan sonra mevcut olan pozisyonla ilgili alım olduğunda sizinle iletişime geçecektirler. Tüpraş'da çalışma yaşı 18-32 yaş arası şeklindedir.

Tüpraş maaşları ne kadar?

Tüpraş maaşları kişilerin çaılştıkları pozisyona göre değişiklik göstermektedir. Her ne kadar maaşlar pozisyona göre değişiklik gösterse de ekstra mesai ve primlerle beraber verilen maaşların standardın üzerinde olduğu söylenebilir.

Tüpraş işçi maaşları en düşük asgari ücret seviyesiyle birlikte değişen pozisyon maaşları ve yeteneğinize göre yaklaşık 9.000 TL''ye kadar çıkabilmektedir. Tüpraş iş başvurusu için aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

https://www.tupras.com.tr/bize-katilin