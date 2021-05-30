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Tünele ters yönden girmesi kazaya götürdü!

Giresun’un ilçelerinden olan Tirebolu’da tünele ters yönden giren kamyonet ’in çarptığı ticari araç sürücüsü Selçuk Aktan(37) ve aynı araçta bulunan Fatih Bayır (39), yaşamlarını yitirdi.

30 Mayıs 2021 Pazar 01:05
Tünele ters yönden girmesi kazaya götürdü!
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Kaza saat 15 sularında ilçenin girişinde olan Kilise Burun Tüneli’nde gerçekleşti. Trabzon istikametinde giden Selçuk Aktan kullanımında 61 AAJ 718 plakalı ticari araç, ters yönde ilerleyen Nuri Bayraktaroğlu’nun şoförlüğünde olan 28 TC 836 plakalı kamyonetle çarpıştı. Ticari aracın içinde bulunan Fatih Bayır ve Selçuk Aktan Tünel’de hayatlarını kaybederken Kamyonet şoförü Nuri Bayraktaroğlu ve akrabası Asiye Bayraktaroğlu ağır derecede yaralandılar. Çevrede olan insanların ihbarlarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları Giresun Eğitim ve Araştırma hastanesine götürdüler. Yaralıların tedavi altında oldukları son gelen bilgiler arasında. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapalı olan Karadeniz Sahil Yolu yeniden ulaşıma açıldı.

İşte kaza anı!

Tünele ters yoldan giren kamyonetin sebep olduğu kazayla ilgili incelemelere başlanırken kaza sonrası da kameralara yansıdı.


Son Güncelleme: 30.05.2021 01:05
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Anahtar Kelimeler:
TireboluGiresunTrabzonTünelKaza
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