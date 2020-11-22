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Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle 25 köye giden yol kapandı!

Ülke genelinde bir anda düşen sıcaklık sonrasında Tunceli'de etkisini gösteren yoğun kar yağışı köylere giden yolların kapanmasına neden oldu. Elde edilen bilgilere göre Tunceli'de toplam 25 köye giden yol karla kaplandı...

22 Kasım 2020 Pazar 00:45
Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle 25 köye giden yol kapandı!
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Bugün içinde Tunceli’de etkisini gösteren kar yağışı ulaşıma olumsuz etkide bulundu. Sabah saatlerinden itibaren ciddi oranda başlayan kar yağışı birkaç saat sonra şehir merkezinde 5, Hozat'ta 6, Nazımiye’de 5, Pertek’te 5, Mazgirt’te 3, Pülümür’de 1 olacak şekilde 25 köy yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği kapsamında faaliyet gösteren karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarına başladı.


Diğer yandan Tunceli-Elazığ karayolu üzerindeki Pülümür ilçesi Cankurtaran mevkisinde yoğun sis ve tipi kendisini gösterdi. Yoğun sis ve tipi yüzünden trafikte aksaklıklar meydana geldi. Karayolları 86. Şube Şefliği’ne bağlı ekipler bölgedeki faaliyetlerine başladılar. Kayan araçların kurtarılması sağlanırken zincirsiz bir şekilde yolculuk yapılmamasına yönelik uyarılar da yapıldı. Kaza yapan sürücülere gerekli yardımlar sağlandı.

Kar kalınlığı 30 santim

Hava sıcaklığının bir anda oldukça düşük seviyelere inmesi ardından 2.000 rakımlı Ovacık ilçesinde kar 30 santim kalınlığa ulaştı. Mercan Dağı eteklerinde otlayan sürüler ve bölgede üretim yapan üreticiler kar nedeniyle olumsuz etkilendi. Meralardaki koyunlar ve çobanlar bölgeden çıkabilmekte büyük sıkıntılar yaşadılar.



Son Güncelleme: 22.11.2020 00:45
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Anahtar Kelimeler:
TunceliKarTipiSis
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