Tunceli'de otomobil taksiye çarparak şarampole yuvarlandı: 6 yaralı!

Tunceli’de otomobil ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Muzaffer Yazar idaresindeki 06 BTM plakalı otomobil, Tunceli -Hozat karayolu Esenyurt mezrası mevkiinde Şahin Ulak yönetimindeki 62 T 044 plakalı taksiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan otomobil ile beraber araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kazanı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ola yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;