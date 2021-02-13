İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Tunceli'de hareket halindeki aracın kapısını açan kişi düşerek hayatını kaybetti

Tunceli'de yaşanan akıl almaz olayda 49 yaşındaki Gülseren Kılıç hareket halinde olan araçtan yanık kokusu geldiği için aracın kapısını açmak istedi. Talihsiz kadın açtığı kapıdan düşerek hayatını kaybetti.

13 Şubat 2021 Cumartesi 20:04
Tunceli'de hareket halindeki aracın kapısını açan kişi düşerek hayatını kaybetti
Takip Et:

Bir kişinin hayatını kaybettiği dehşet veren olay bugün öğlen saatlerinde Tunceli'de Nazimiye'de yaşandı.

Hasan Kılıçoğlu'nun sürücüsü olduğu araç yolda seyir halindeyken araç içinden yanık kokusu geldiğini öne süren ve araçta yolcu olarak bulunan 49 yaşındaki Gülseren Kılıç aracın kapısını açtı.

Araç hareket halindeyken aracın kapısını açan Kılınç aniden dengesini kaybederek araçtan aşağıya düştü. Talihsiz kadın düşmenin etkisiyle ağır yaralandı. Araçtaki kişilerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler talihsiz kadını yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede acil olarak müdahalesi yapılan Gülseren Kılıç,tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 20:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TunceliTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Eyüpsultan'da spor salonun çatısı çöktü
İstanbul Eyüpsultan'da spor salonun çatısı çöktü
Aydın’da bir şahıs maskesinin içerisinde uyuşturucu sakladı!
Aydın’da bir şahıs maskesinin içerisinde uyuşturucu sakladı!
Bartın'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Bartın'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Karısına kızdı kendini bıçakladı
Karısına kızdı kendini bıçakladı
Manisa'da seyir halindeki hafif ticari araç alevler içinde kaldı!
Manisa'da seyir halindeki hafif ticari araç alevler içinde kaldı!
Manisa’da çocuklar ailelerinden izinsiz traktör turu attılar
Manisa’da çocuklar ailelerinden izinsiz traktör turu attılar

Popüler Haberler

Payitaht Abdülhamit Ernest Cassel kim? Hakikaten tarihte böyle biri var mıdır?
Börü 2039 kadrosunda kimler olacak? Yönetmen duyurdu
Kefaret dizisi Fulya hakkında bilinmeyenler
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Sadakatsiz Dizisindeki Ali Kimdir?
Maraşlı dizisi Ecem karakteri hakkında bilinmeyenler!
Blu Tv yeni dizisi: Doğu! Doğu dizisinin konusu ne?
Hercai dizisindeki Azra karakteri kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
Sadakatsiz Serap kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir?
Exxen’in yeni dizisi: Ölüm Zamanı
Fox TV canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Magnum Maserati çekiliş sonucu açıklandı mı? Magnum Maserati çekiliş sonucu nereden, nasıl açıklanacak?
DASK nedir? Dask sigortası zorunlumudur? Dask Sigortası nedir? Sigorta hakkında merak edilenler
Kabin memuru nedir? Kabin memuru ( host / hostes ) nasıl olunur?
Balon balığı yenir mi, zehirli mi? Balon balığı hakkında bilgiler
Mali mühür nedir? Mali Mühür nasıl alınır, ücreti ne kadar?
Maraşlı Oğuz kimdir? Mert Ateş kimdir?
Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
Masumlar Apartmanı’nın İncisi nerede?
Ramo Dizisi Cihangir karakteri öldü mü? Cihangir karakteri diziden ayrıldı mı?
Sefirin Kızı final mi oluyor? Nare neden yok?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.