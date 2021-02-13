Tunceli'de hareket halindeki aracın kapısını açan kişi düşerek hayatını kaybetti

Bir kişinin hayatını kaybettiği dehşet veren olay bugün öğlen saatlerinde Tunceli'de Nazimiye'de yaşandı.

Hasan Kılıçoğlu'nun sürücüsü olduğu araç yolda seyir halindeyken araç içinden yanık kokusu geldiğini öne süren ve araçta yolcu olarak bulunan 49 yaşındaki Gülseren Kılıç aracın kapısını açtı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Araç hareket halindeyken aracın kapısını açan Kılınç aniden dengesini kaybederek araçtan aşağıya düştü. Talihsiz kadın düşmenin etkisiyle ağır yaralandı. Araçtaki kişilerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler talihsiz kadını yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

Hastanede acil olarak müdahalesi yapılan Gülseren Kılıç,tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.