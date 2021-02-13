Tunceli'de hareket halindeki aracın kapısını açan kişi düşerek hayatını kaybetti

Bir kişinin hayatını kaybettiği dehşet veren olay bugün öğlen saatlerinde Tunceli'de Nazimiye'de yaşandı.
Hasan Kılıçoğlu'nun sürücüsü olduğu araç yolda seyir halindeyken araç içinden yanık kokusu geldiğini öne süren ve araçta yolcu olarak bulunan 49 yaşındaki Gülseren Kılıç aracın kapısını açtı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede acil olarak müdahalesi yapılan Gülseren Kılıç,tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 13.02.2021 20:04