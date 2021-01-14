Tunceli'de feci trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

2 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise ağır yaralandığı trafik kazası Tunceli'de meydana geldi.

Murat Has isimli sürücünün kullandığı araç Tunceli karayolunda yolda seyir halindeyken,İlyas Akbulut'un sürdüğü araç ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli,jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler çarpışma sonrasında hurdaya dönen araçların içinde bulunan İlyas Akbulut ve eşinin olay yerinde can verdiği tespit etti. Ağır yaralanan diğer araç sürücü Has ise ekiplerin uzun süren uğraşları sonrasında kurtarılarak yapılan ilk müdaheleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma ekipleri hurdaya dönen araçları yolda çektikten sonra polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı