Tunceli'de bir doğa harikası: Sülüklü Göl

Sülüklü Göl, Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde bulunmaktadır. Hem doğası hem de yabani hayvan çeşitliliği ile oldukça dikkat çeken bir bölgedir. Dikkat çeken bir diğer özelliği ise, Bağın ve Golan kaplıcalarıyla Mazgirt Kalesi’nin olduğu 1430 rakımlı Mazgirt ilçesi ve ele değmemiş doğası ile tarihi mekanları, zengin florası ve kuş türleridir.

Sülüklü Göl, ilçeye bağlı olan Yukarı Oyumca köyünde bulunmaktadır. Baharın gelişi ve karların erimesi ile beraber gölün etrafı şuan yeşillik şöleni sunuyor. Mazgirt Dağları eteğindeki yer altı sularıyla beslenen ve kışın yüzeyi tamamen donan göl, sazlık alanları ve barındırdığı canlı türleriyle kentin en önemli doğal sistemini oluşturuyor.

Baharın renkleri ile göz alıcı görüntüsünün yanı sıra kurbağa ve yılanları ile leylek, angut, karabatak, yeşilbaş ördek, saz tavuğu gibi hayvanlara da ev sahipliği yapmaktadır.

Hayvanların yaşayış şekilleri, göldeki çırpınışları fotoğraf çekmeyi sevenler için oldukça enteresan karelere imkan sağlıyor.

Yukarı Oymaca köyünün muhtarı Hüseyin Doğan bu gölün güzelliğinden bahsederken şu ifadeleri kullandı:

"Memleketimizde yaylalar ve köyler başta olmak üzere her yer yemyeşil oluyor. Bu kentin doğal güzellikleri paha biçilmez. Burası gölleri, dağları, ormanları ve vadileriyle saklı bir cennet gibi. "Kurbağalar, ördekler ve leylekler var. Bütün canlıları biz burada görebiliyoruz. Hayvanlara karışmadığımız için evcilleşmişler ve bizlerle iç içe yaşıyorlar. Yerli ve yabancı turistler kafileler halinde gelip gölü ziyaret ediyor ve fotoğraf çekimi yapıyorlar. Köyümüz, sahip olduğu bu göl sayesinde çok beğeni görüyor. Bütün doğa severler gelsin, gölü görsün ve gezsin ama doğamızı kirletmeyelim. Çöp atmayalım. Doğamızı temiz tutalım"

Çekimler yapan fotoğrafçı Malik Kaya ise gölün renk tonları ve görüntüsü ile alakalı şu sözleri dile getirdi:

"Tunceli doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan bir şehir. Ben de yıllardan beri bu kentin fotoğraflarını çekerek hem ülke hem de dünya çapında tanıtmaya çalışıyorum. El değmemiş ve bakir bir doğası bulunuyor. Belirli aralıklarla doğa gezileri düzenleyerek fotoğraf çekimleri yapıyoruz. Sülüklü Göl'ün manzarası da çok güzeldi ve doyasıya fotoğraf çektim"

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Yukarı Oyumca köyünde bulunan bu göl, Mazgirt Dağı’nın eteklerine yer alıyor. Hem doğasının güzelliği ile hem yeşilin bin bir tonu ile hem de çeşitli hayvan türleri ile ilgi odağı olan Sülüklü Göl, herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Fotoğraf çekmeyi sevenlerin çok güzel kareler elde edebileceği bu alanda çok çeşitli hayvan türleri de bulunmakta.