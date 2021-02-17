Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun kardeşi kimdir? Komünist Başkanın kardeşi gözaltına alındı!

Aydın’ın Didim ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine öğrenilen Çamlık Mahallesindeki bir eve baskın yapıldı.

Yapılan baskındave yanındaki bir kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 4,71 gram metamfetamin, 25,48 gram sentetik kannobinoid, 1 hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan kişilerden Soner Maçoğlu’nun Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kardeği olduğu öğrenildi. Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiyenin ilk komünist partili belediye başkanı olarak adını duyurmuş, son seçimlere Tunceli Belediye Başkanı seçilmişti. Maçoğlu, Tunceli’de yaptığı işlerle Tunceli halkının takdirini toplamış ve vatandaşlar tarafından çok seviliyordu. Öte yandan Başkan Maçoğlu, kardeşinin gözaltına alınmasına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.