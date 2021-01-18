Tunceli askere kaç gönderiyor? 2021 Tunceli merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Her ilde açıklanan liste için uzun dönem olarak askere gidecek 2001 doğumlular listede belirlenen celp döneminde askere gitmesi gerekir. Tecil durumu olanlar için herhangi bir işlem yapmaları gerekmemektedir. 2021 güncel liste 2001 doğumluları kapsamaktadır.2021 güncel listede Tunceli’ye bağlı iller arasında;

Çemişgezek nüfusuna kayıtlı yükümlüler mayıs ayı için 3 tertip olacak şekilde belirlenmiştir.

Tunceli İl Merkezi, Hozat, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür 4 tertip olarak kasım ayında

Malazgirt ise 1 tertip olarak şubat ayında askere alınacaktır.

Tunceli Askerlik Celp Tarihleri

Tunceli İl Merkezi - Kasım Celbinde

Çemişgezek - Ağustos Celbinde

Hozat - Kasım Celbinde

Malazgirt - Şubat Celbinde

Nazımiye - Kasım Celbinde

Ovacık - Kasım Celbinde

Pertek - Kasım Celbinde

Pülümür -Kasım Celbinde