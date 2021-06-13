Tuncay Akça kimdir, nereli ve kaç yaşında? Tuncay Akça hakkında bilgiler

Usta oyuncu Tuncay Akça gündem oldu. Hababam Sınıfı serisinde gülen çocuk olarak akıllarda kalan usta oyuncu kariyerinde çok sayıda dizi ve filmde rol almıştır.
Tuncay Akça kimdir?
1963 yılında Kastamonu’da dünyaya gele Tuncay Akça 151 cm boyunda 89 kilodur. Kariyerinde çok sayıda tiyatro ve dizi filmde yer alan usta oyuncu Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı’nda gülen çocuk karakteriyle akıllarda yer edinmiştir.
Tuncay Akça ilerleyen yıllarda Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarının en tanınan çocuk oyuncusu konumda yer alıyordu. Akça’nın yer aldığı unutulmaz yapımlar şu şekildedir;
Gülen Gözler
Bizim Aile
Şalvar Davası
Milyarder
Ayrı Dünyalar
Çiçek Taksi
Eyvah Babam
Sırlar Dünyası
Tatlı Bela
Son Güncelleme: 13.06.2021 17:02