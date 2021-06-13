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Tuncay Akça kimdir, nereli ve kaç yaşında? Tuncay Akça hakkında bilgiler

Usta oyuncu Tuncay Akça gündem oldu. Kullanıcılar Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruları araştırmaya başladı.

13 Haziran 2021 Pazar 17:02
Tuncay Akça kimdir, nereli ve kaç yaşında? Tuncay Akça hakkında bilgiler
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Usta oyuncu Tuncay Akça gündem oldu. Hababam Sınıfı serisinde gülen çocuk olarak akıllarda kalan usta oyuncu kariyerinde çok sayıda dizi ve filmde rol almıştır.

Tuncay Akça kimdir?

1963 yılında Kastamonu’da dünyaya gele Tuncay Akça 151 cm boyunda 89 kilodur. Kariyerinde çok sayıda tiyatro ve dizi filmde yer alan usta oyuncu Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı’nda gülen çocuk karakteriyle akıllarda yer edinmiştir.

Tuncay Akça ilerleyen yıllarda Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarının en tanınan çocuk oyuncusu konumda yer alıyordu. Akça’nın yer aldığı unutulmaz yapımlar şu şekildedir;

Gülen Gözler

Bizim Aile

Şalvar Davası

Mavi Mavi

Milyarder

Ayrı Dünyalar

Çiçek Taksi

Eyvah Babam

Sırlar Dünyası

Tatlı Bela


Son Güncelleme: 13.06.2021 17:02
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Anahtar Kelimeler:
Tuncay AkçaHababam Sınıfı
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