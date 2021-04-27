Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Uzaktan çalışma dönemi....

Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi

Kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan 2021 Perşembe akşam saat 19:00’dan itibaren başlayan ve 17 Mayısıs 2021 pazartesi sabah 05:00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları tam 18 gün boyunca devam edecek. Konuyla alakalı işleri Bakanlığından genelge yayınlandı ve kamuda uzaktan çalışma dönemine geçildi.

Genelgeye göre acil Çağrı, güvenlik ve sağlık sektörleri nde görev alan kişiler haricinde kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetin devam edebilmesi için toplam personel sayısının yüzde ellisini aşmayacak şekilde asgari düzeyde personel çalıştırılmaya devam edilecek. Personeller dönüşümlü ya da uzaktan çalışacak.

Dönüşümlü veya uzaktan çalışan kamu personeli herhangi bir özel gerekçesi olmadığı için vatandaşlarımızın tabi olduğu kurallar çerçevesinde bulundukları bölgeden ayrılma hakkına sahip olmayacak.

Kamu personeline iş yeri tarafından görev belgesi düzenlenecek. Bu görev bölgesi içerisinde ikamet ettiği yer, iş yeri, görevli olduğun zaman dilimi ve kullandığı güzergahlar yazılı olacak.

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerektedbirlerinin uygulanacağını vatandaşlarımıza duyurdu. Bu kapsamda içişleri bakanlığı tam kapanma genelgesini 81 il valiliğine gönderdi. Bu genelgeye göre milyonlarcailgilendiren ve uzaktan çalışma ile ilgili detayları içinde barındıran tam kapanma tedbirli genelge memurlar tarafından merak ediliyor.