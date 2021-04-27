İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başladı
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Uzaktan çalışma dönemi....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası tam kapanma uygulanacağını söyledi. Bu kapsamda milyonlarca memur ilgilendiren ve uzaktan çalışma ile ilgili detaylar içinde barındıran tam kapanma tedbirleri başlıklı genelge yayınlandı. İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi 81 il valiliğine gönderildi.

27 Nisan 2021 Salı 03:17
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Uzaktan çalışma dönemi....
Takip Et:

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek tam kapanma tedbirlerinin uygulanacağını vatandaşlarımıza duyurdu. Bu kapsamda içişleri bakanlığı tam kapanma genelgesini 81 il valiliğine gönderdi. Bu genelgeye göre milyonlarca memur ilgilendiren ve uzaktan çalışma ile ilgili detayları içinde barındıran tam kapanma tedbirli genelge memurlar tarafından merak ediliyor.

Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi

  • Kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan 2021 Perşembe akşam saat 19:00’dan itibaren başlayan ve 17 Mayısıs 2021 pazartesi sabah 05:00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları tam 18 gün boyunca devam edecek. Konuyla alakalı işleri Bakanlığından genelge yayınlandı ve kamuda uzaktan çalışma dönemine geçildi.
  • Genelgeye göre acil Çağrı, güvenlik ve sağlık sektörleri nde görev alan kişiler haricinde kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetin devam edebilmesi için toplam personel sayısının yüzde ellisini aşmayacak şekilde asgari düzeyde personel çalıştırılmaya devam edilecek. Personeller dönüşümlü ya da uzaktan çalışacak.
  • Dönüşümlü veya uzaktan çalışan kamu personeli herhangi bir özel gerekçesi olmadığı için vatandaşlarımızın tabi olduğu kurallar çerçevesinde bulundukları bölgeden ayrılma hakkına sahip olmayacak.
  • Kamu personeline iş yeri tarafından görev belgesi düzenlenecek. Bu görev bölgesi içerisinde ikamet ettiği yer, iş yeri, görevli olduğun zaman dilimi ve kullandığı güzergahlar yazılı olacak.



Son Güncelleme: 27.04.2021 03:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tam KapanmaMemur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Viscoran İlaç sahibi Öztürk Oran kimdir? Öztürk Oran kaç yaşında nerelidir?
Viscoran İlaç sahibi Öztürk Oran kimdir? Öztürk Oran kaç yaşında nerelidir?
Kısıtlama ve tam kapanmadan kimler muaf olacak?
Kısıtlama ve tam kapanmadan kimler muaf olacak?
Tam kapanmada sokağa çıkma yasağından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler neresi ve muaf kişiler kimlerdir?
Tam kapanmada sokağa çıkma yasağından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler neresi ve muaf kişiler kimlerdir?
Tam kapanmada fırınlar açık olacak mı? Fırınlar kaça kadar açık olacak? Güncel fırın çalışma saatleri
Tam kapanmada fırınlar açık olacak mı? Fırınlar kaça kadar açık olacak? Güncel fırın çalışma saatleri
Uçak bileti olanlar ne yapacak, kısıtlamadan muaf olacaklar mı? THY'den açıklama
Uçak bileti olanlar ne yapacak, kısıtlamadan muaf olacaklar mı? THY'den açıklama
Oteller tam kapanmada açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramında oteller kapalı mı olacak?
Oteller tam kapanmada açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramında oteller kapalı mı olacak?

Popüler Haberler

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Uzaktan çalışma dönemi....
Steam indirim tarihleri belli oldu mu? Steam'da Altın Hafta (Golden WEEK ) kampanyası indirim tarihi belli oldu
Viscoran İlaç sahibi Öztürk Oran kimdir? Öztürk Oran kaç yaşında nerelidir?
Viscoran İlaç firması kime aittir? Viscoran İlaç nerededir?
Kısıtlama ve tam kapanmadan kimler muaf olacak?
Tam kapanmada sokağa çıkma yasağından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler neresi ve muaf kişiler kimlerdir?
Yasak Elma 108. bölüm tek parça full izle
Tam kapanmada fırınlar açık olacak mı? Fırınlar kaça kadar açık olacak? Güncel fırın çalışma saatleri
İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi yayınlandı!
ALES 2 Mayısıs sınavları ertelendi mi? ÖSYM ALES sınavları ertelendi mi?
Evlilik kredisi almak için gerekli belgeler nelerdir? 2021 Bankaların evlilik kredisi faiz oranları
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş’i kim canlandırıyor? Volkan Uygun'un biyografisi
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin anlamı
İmparator İbrahim Tatlıses'e ne oldu, ne zaman ve neden vuruldu?
Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih Öztürk ayrıldı mı?
TV yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
26 Nisan Pazartesi Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar
2021 Bayram ikramiyesine zam var mı? 2021 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
Akrep dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.