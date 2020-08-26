Tüketici Hakem Heyeti e-Devlet başvuruları nasıl yapılır? Tüketici Hakem Heyeti başvuru kanalları

Tüketici hakem heyeti başvurularında sorgulamalar e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Tüketici Bilgi Sistemi’nden başvuru durumlarına ilişkin bütün işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Tüketiciler, mevcut uyuşmazlıkların çözümle ulaştırılabilmesi için bizzat gidip elektronik ortam üzerinden çözüm oluşturabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyetinin amacı nedir?

Tüketici işlemlerinde yaşanabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulunabilmesi için kurulan heyetler Tüketici Hakem Heyetleridir. Ticaret İl Müdürü, ilçelerde kaymakamlar veya onların görevlendirebileceği memurlar heyet başkanlığı görevini yürütebilmektedir. Heyette bulunan diğer üyeler ise genellikle belediye, baro, esnaf ve tüketici örgütü temsilcileri olmaktadır.

Tüketici Hakem Heyeti başvuru kanalları

Tüketici hakem heyetine başvuruda bulunabilmek için şahsen veya vekalet verilen avukatlarla başvurular iletilebiliyor. Başvurular; doğrudan tüketici hakem heyeti, posta veya e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Tüketici Hakem Heyeti e-Devlet başvuruları nasıl yapılır?

Tüketici Hakem Heyeti başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresinden yapabilirsiniz. Ana sayfada bulunan giriş yap butonundan kimlik doğrulamanızı yaparsınız. Eğer e-Devlet şifreniz bulunmuyorsa PTT şubeleri üzerinden 2 TL karşılığından şifrenizi edinebilirsiniz. Yurtdışındaki bireyler ise konsolosluklar üzerinden e-Devlet şifrelerini alabilirler. Sisteme giriş yaptığınızda e-hizmetler listesini açabilirsiniz. Listeden Ticaret Bakanlığı’nı seçerek açılan ekranda ‘’Tüketici Hakem Heyet Başvuru’’ butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyeti başvuru formunda bulunan bilgiler nelerdir?

Tüketici Hakem Heyeti başvurularını yaparken 5 adımlık başvuru formunu doldurmalısınız. Bu süreçte ilk etapta şikayet edeceğiniz firma bilgilerini doldurun. Firmadaki unvan, vergi numarası, mersis numarası, il ve ilçe ile şikayette bulunulan yerin telefon numarasıyla adresin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Şikayet bilgileri girildikten sonra uyuşmazlıkla ilgili belgeleri yükleyin. Son olarak şikayetin ön izlemesini görüntüleyecek Tüketici Hakem Heyeti’ni seçin.

Tüketici Hakem Heyeti başvurularında maddi sınırlar nasıl belirleniyor?

Tüketici Hakem Heyeti başvurularında tespit edilen maddi sınırlara göre;

Hangi uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılmaz?

920 TL altında uyuşmazlıklarda başvuruda bulunacak bireyin ilçe tüketim hakem heyetlerine başvuru yapması gerekiyor. Büyükşehir statüsünde bulunan illerde 6920 TL ila 10.390 TL arasında uyuşmazlık meydana gelmesi halinde il tüketici hakem heyetine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Büyükşehir statüsünde olmamasına karşın 10.390 TL altındaki uyuşmazlıklarda başvurular il tüketici hakem heyetlerine yapılmalıdır. Büyükşehir statüsünde olmayan ilçelerde 6920 TL ila 10.390 TL içerisinde uyuşmazlık yaşayan bireyler il tüketici hakem heyetine başvuruda bulunmalıdır.

10.390 TL ve üzerindeki değerlerde uyuşmazlık yaşanması halinde tüketici hakem heyetine başvuru yapılamamaktadır. İlgili başvurular tüketici mahkemeleri ilgilendiriyor.

Tüketici Hakem Heyeti başvuru incelemeleri nasıl yapılır?

Başvuru dosyaları incelenerek gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Yapılan şikayetlerdeki niteliğe bağlı olarak taraflar ve bilirkişinin dinlenmesi talep edilebiliyor. Şikayet konusuna ilişkin evrak ve bilgiler talep edilebilmektedir. Kararın tebliğ edilmesini müteakip 30 gün süre bulunur. Talep edilen bilgi ve evrakların sunulmaması halinde mevcut bilgi ve belgelerden değerlendirmeler yapılarak gerekli karar verilir.

Süreç içerisinde yapılacak incelemelerde özel ya da teknik bilgi gerektiriyorsa bilirkişi görevlendirilmelidir. Bilirkişi gerekli raporları sunabilmek için tebliğ tarihini müteakip 15 gün süreye sahiptir. Bilirkişinin talebi halinde bu süre daha da uzatılabilmekte ve bu süre en fazla 15 gün olmaktadır.

Tüketici Hakem Heyeti ne kadar sürede karar verir?

Tüketici hakem heyetlerinde başvuruların karara bağlanması süresi başvuru sırası ve yoğunluğuna göre farklılık gösterir. Başvuru tarihine bağlı olarak en geç 6 ay içerisinde karar verilmektedir. En çok 6 aylık uzatma işlemi yapılır ve tarafların inceleme talebinde bulunması halinde ilgili başvurular öncelikli olarak inceleme altına alınabiliyor.

Tüketici Hakem Heyetinden çıkan karara itiraz edilebilir mi?

Tüketici hakem heyetinin kararı vermesini müteakip ilgili karar tebliğ edilir. Kararın tebliğ edilmesiyle birlikte en geç 15 gün içerisinde karara itiraz edilebilmektedir. İkamet ettiğiniz tüketici mahkemeleri aracılığıyla itiraz işlemi yapılır. Tüketici mahkemelerin olmadığı noktalardaysa asliye hukuk mahkemelerine başvuru yapılır. Kararın verilmesinden sonra ikinci bir itiraz başvurusu yapılamaz. İtiraz sonrasında verilen karar kesin karar olarak kayda geçer.

Tüketici hakem heyeti kararından önce taraflar uzlaşırsa ne olur?

Uzlaşmazlık nihayetinde hakem heyetine başvuru yapılmasını müteakip tarafların uzlaşma sağlaması halinde uzlaşma ispatlanmalıdır. Taraflar uzlaşmaya vardığını bilgi ve evraklarla kanıtlamalı ve bunu tüketici hakem heyetine bildirmelidir.

Tüketici hakem heyeti başvuru sorgulama ekranına https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi adresinden erişim sağlanabilmektedir.