Türkiye İstatik Kurumu (TÜİK), İstanbul şehrinin nüfus sayımlarını duyurdu.

İstanbul’un en yoğun bölgesi Esenyurt, en düşük yoğunluklu bölgesi ise Adalar çıktı. İstanbul’un yoğun bölgelerinin birleşimi çoğu Avrupa ülkesi nüfusundan daha fazla çıktı

İstanbul’un en yoğun bölgelerinin sıralı hali: Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye şeklinde çıktı. Yoğunluğu en düşük olan bölgelerin sıralaması ise: Silivri, Beşikteş, Çatalca, Şile ve Adalar şeklinde oldu. İstanbulun 2020 senesine göre güncel nüfus sayımı 15 milyon 519 bin 267 olarak belirlendi. Bu nüfus birçok Avrupa ülkesinden daha yüksek çıktı.

39 ilçeye sahip olan İstanbul ülkemizin en değerli şehirlerinden birisidir. İstanbul hem çok güzel hem de çok yoğun bir şehirdir. Peki merak edilen İstanbul’un ilçelerinin tek tek nüfus sayımı sonuçları kaç çıktı?

En yoğun olan bölge olan Esenyurt’un nüfusu: 954.579 çıktı. İkinci en yoğun olan bölge olan Küçükçekmece ise 792.821 olarak belirlendi. Üçüncü en yoğun olan Bağcılar 745.125 çıktı. Bağcıları takip eden 4. Olan Pendik’in nüfusu 711.894 olarak sayıldı. Beşinci olan Ümraniye 710.280, Bahçelievler ise 611.059 sayısı ile altıncı oldu. Sultangazi 534.565 ile yedinci sıraya geçti.

Sekizinci sırada Üsküdar 531.825, dokuzuncu sırada Maltepe 513.316, onuncu sırada Gaziosmanpaşa 491.962, on birinci sırada Kadıköy 482.962, on ikinci sırada Kartal 470.676, on üçüncü sırada Başakşehir 460.259, on dördüncü sırada Esenler 450.344, on beşinci sırada ise Avcılar 448.882 ile sırada yerini aldı.

TÜİK’in açıklamalarına göre İstanbul’un güncel ilçe nüfus sayımları: