İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

TÜİK’in açıklamalarına göre İstanbul’un güncel ilçe nüfus sayımları

TÜİK'in verilerine göre İstanbul ilçelerinin nüfus sayımları açıklandı. Hangi ilçe daha kalabalık belirlendi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:09
TÜİK’in açıklamalarına göre İstanbul’un güncel ilçe nüfus sayımları
Takip Et:

Türkiye İstatik Kurumu (TÜİK), İstanbul şehrinin nüfus sayımlarını duyurdu.

İstanbul’un en yoğun bölgesi Esenyurt, en düşük yoğunluklu bölgesi ise Adalar çıktı. İstanbul’un yoğun bölgelerinin birleşimi çoğu Avrupa ülkesi nüfusundan daha fazla çıktı 

İstanbul’un en yoğun bölgelerinin sıralı hali: Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye şeklinde çıktı.  Yoğunluğu en düşük olan bölgelerin sıralaması ise: Silivri, Beşikteş, Çatalca, Şile ve Adalar şeklinde oldu. İstanbulun 2020 senesine göre güncel nüfus sayımı 15 milyon 519 bin 267 olarak belirlendi. Bu nüfus birçok Avrupa ülkesinden daha yüksek çıktı. 


39 ilçeye sahip olan İstanbul ülkemizin en değerli şehirlerinden birisidir. İstanbul hem çok güzel hem de çok yoğun bir şehirdir. Peki merak edilen İstanbul’un ilçelerinin tek tek nüfus sayımı sonuçları kaç çıktı?

En yoğun olan bölge olan Esenyurt’un nüfusu: 954.579 çıktı. İkinci en yoğun olan bölge olan Küçükçekmece ise 792.821 olarak belirlendi.  Üçüncü en yoğun olan Bağcılar 745.125 çıktı. Bağcıları takip eden 4. Olan Pendik’in nüfusu 711.894 olarak sayıldı. Beşinci olan Ümraniye 710.280, Bahçelievler ise 611.059 sayısı ile altıncı oldu. Sultangazi 534.565 ile yedinci sıraya geçti. 

Sekizinci sırada Üsküdar 531.825, dokuzuncu sırada Maltepe 513.316, onuncu sırada Gaziosmanpaşa 491.962, on birinci sırada Kadıköy 482.962, on ikinci sırada Kartal 470.676, on üçüncü sırada Başakşehir 460.259, on dördüncü sırada Esenler 450.344, on beşinci sırada ise Avcılar 448.882 ile sırada yerini aldı.  

TÜİK’in açıklamalarına göre İstanbul’un güncel ilçe nüfus sayımları:

  1. Esenyurt ilçesinin 2020 nüfusu: 954.579 
  2. Küçükçekmece ilçesinin 2020 nüfusu: 792.821 
  3. Bağcılar ilçesinin 2020 nüfusu: 745.125 
  4. Pendik ilçesinin 2020 nüfusu: 711.894 
  5. Ümraniye ilçesinin 2020 nüfusu: 710.280 
  6. Bahçelievler ilçesinin 2020 nüfusu: 611.059 
  7. Sultangazi ilçesinin 2020 nüfusu: 534.565 
  8. Üsküdar ilçesinin 2020 nüfusu: 531.825 
  9. Maltepe ilçesinin 2020 nüfusu: 513.316 
  10. Gaziosmanpaşa ilçesinin 2020 nüfusu: 491.962 
  11. Kadıköy ilçesinin 2020 nüfusu: 482.713 
  12. Kartal ilçesinin 2020 nüfusu: 470.676 
  13. Başakşehir ilçesinin 2020 nüfusu: 460.259 
  14. Esenler ilçesinin 2020 nüfusu: 450.344 
  15. Avcılar ilçesinin 2020 nüfusu: 448.882 
  16. Kağıthane ilçesinin 2020 nüfusu: 448.025 
  17. Fatih ilçesinin 2020 nüfusu: 443.090 
  18. Sancaktepe ilçesinin 2020 nüfusu: 436.733 
  19. Ataşehir ilçesinin 2020 nüfusu:  425.094 
  20. Eyüpsultan ilçesinin 2020 nüfusu: 400.513 
  21. Beylikdüzü ilçesinin 2020 nüfusu: 352.412 
  22. Sarıyer ilçesinin 2020 nüfusu: 347.214
  23. Sultanbeyli ilçesinin 2020 nüfusu: 336.021
  24. Zeytinbunu ilçesinin 2020 nüfusu: 293.574 
  25. Güngören ilçesinin 2020 nüfusu: 289.441
  26. Anavutköy ilçesinin 2020 nüfusu: 282.488
  27. Şişli ilçesinin 2020 nüfusu: 279.817 
  28. Bayrampaşa ilçesinin 2020 nüfusu: 274.735 
  29. Tuzla ilçesinin 2020 nüfusu: 267.400 
  30. Çekmeköy ilçesinin 2020 nüfusu: 264.508 
  31. Büyükçekmece ilçesinin 2020 nüfusu: 254.103 
  32. Beykoz ilçesinin 2020 nüfusu: 248.260 
  33. Beyoğlu ilçesinin 2020 nüfusu: 233.323 
  34. Bakırköy ilçesinin 2020 nüfusu: 229.239 
  35. Silivri ilçesinin 2020 nüfusu: 193.680 
  36. Beşiktaş ilçesinin 2020 nüfusu: 182.649 
  37. Çatalca ilçesinin 2020 nüfusu: 73.718
  38. Şile ilçesinin 2020 nüfusu: 37.692 
  39. Adalar ilçesinin 2020 nüfusu: 15.238

     

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:09
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!

Popüler Haberler

TÜİK’in açıklamalarına göre İstanbul’un güncel ilçe nüfus sayımları
Nazar değmesi sonucunda hangi dualar okunmalı? Nazara karşı ne yapmamız gerekiyor?
En iyi internet firması hangisi? 2020 güncel evde internet tarifeleri
Sosyal medya reklam yasağı ve bant genişliğinin sınırlandırılması nedir?
Bekçiler Polis Olabilir Mi? Bekçilikten Polisliğe Geçiş Yapılır Mı?
Dünyada Hangi Ülke Hangi Dili Konuşuyor?
Yaz aylarında serinlemek için kullanılabilecek yöntemler - Sıcak havalarda serinlemeK için neler yapılmalı?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
IP adresi nasıl gizlenir? İp adresi gizleme yöntemleri
TFF'nin açıkladığı harcama limitleri belli oldu mu?
e-Devlet üzerinden yapılabilecek askerlik işlemleri
iOS 13 Beta 5 yayınlandı! iOS 13 tam sürüm ne zaman yayınlanacak? iOS 13 ile neler değişecek? Yeni özellikler neler?
Muhtarın görevleri ve sorumlulukları nelerdir? Muhtar olmak için gerekli şartlar ve maaşları
Yemin dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? 2019-2020 Yemin dizisi başlama tarihi
The Crown 4.sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Crown yeni sezon tarihi ve dizi konusu
Eğitimli bakıcı desteğine nasıl başvurulur? Eğitimli bakıcıda hangi özellikler olmalıdır?
JÖH Alımı 2020 Yılında Gerçekleşecek Mi? Jandarma Özel Harekat Eğitimleri Nasıl Gerçekleşiyor? Başvuru Şartları Neler?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 27 Ağustos 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
SGK Dışında Emekli Olunabiliyor Mu? Bireysel Emeklilikten Emekli Olunur Mu?
Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sure ve Kaç Ayet Bulunuyor?
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.