Türkiye İstatik Kurumu (TÜİK), İstanbul şehrinin nüfus sayımlarını duyurdu.
İstanbul’un en yoğun bölgesi Esenyurt, en düşük yoğunluklu bölgesi ise Adalar çıktı. İstanbul’un yoğun bölgelerinin birleşimi çoğu Avrupa ülkesi nüfusundan daha fazla çıktı
İstanbul’un en yoğun bölgelerinin sıralı hali: Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye şeklinde çıktı. Yoğunluğu en düşük olan bölgelerin sıralaması ise: Silivri, Beşikteş, Çatalca, Şile ve Adalar şeklinde oldu. İstanbulun 2020 senesine göre güncel nüfus sayımı 15 milyon 519 bin 267 olarak belirlendi. Bu nüfus birçok Avrupa ülkesinden daha yüksek çıktı.
En yoğun olan bölge olan Esenyurt’un nüfusu: 954.579 çıktı. İkinci en yoğun olan bölge olan Küçükçekmece ise 792.821 olarak belirlendi. Üçüncü en yoğun olan Bağcılar 745.125 çıktı. Bağcıları takip eden 4. Olan Pendik’in nüfusu 711.894 olarak sayıldı. Beşinci olan Ümraniye 710.280, Bahçelievler ise 611.059 sayısı ile altıncı oldu. Sultangazi 534.565 ile yedinci sıraya geçti.
Sekizinci sırada Üsküdar 531.825, dokuzuncu sırada Maltepe 513.316, onuncu sırada Gaziosmanpaşa 491.962, on birinci sırada Kadıköy 482.962, on ikinci sırada Kartal 470.676, on üçüncü sırada Başakşehir 460.259, on dördüncü sırada Esenler 450.344, on beşinci sırada ise Avcılar 448.882 ile sırada yerini aldı.
TÜİK’in açıklamalarına göre İstanbul’un güncel ilçe nüfus sayımları:
- Esenyurt ilçesinin 2020 nüfusu: 954.579
- Küçükçekmece ilçesinin 2020 nüfusu: 792.821
- Bağcılar ilçesinin 2020 nüfusu: 745.125
- Pendik ilçesinin 2020 nüfusu: 711.894
- Ümraniye ilçesinin 2020 nüfusu: 710.280
- Bahçelievler ilçesinin 2020 nüfusu: 611.059
- Sultangazi ilçesinin 2020 nüfusu: 534.565
- Üsküdar ilçesinin 2020 nüfusu: 531.825
- Maltepe ilçesinin 2020 nüfusu: 513.316
- Gaziosmanpaşa ilçesinin 2020 nüfusu: 491.962
- Kadıköy ilçesinin 2020 nüfusu: 482.713
- Kartal ilçesinin 2020 nüfusu: 470.676
- Başakşehir ilçesinin 2020 nüfusu: 460.259
- Esenler ilçesinin 2020 nüfusu: 450.344
- Avcılar ilçesinin 2020 nüfusu: 448.882
- Kağıthane ilçesinin 2020 nüfusu: 448.025
- Fatih ilçesinin 2020 nüfusu: 443.090
- Sancaktepe ilçesinin 2020 nüfusu: 436.733
- Ataşehir ilçesinin 2020 nüfusu: 425.094
- Eyüpsultan ilçesinin 2020 nüfusu: 400.513
- Beylikdüzü ilçesinin 2020 nüfusu: 352.412
- Sarıyer ilçesinin 2020 nüfusu: 347.214
- Sultanbeyli ilçesinin 2020 nüfusu: 336.021
- Zeytinbunu ilçesinin 2020 nüfusu: 293.574
- Güngören ilçesinin 2020 nüfusu: 289.441
- Anavutköy ilçesinin 2020 nüfusu: 282.488
- Şişli ilçesinin 2020 nüfusu: 279.817
- Bayrampaşa ilçesinin 2020 nüfusu: 274.735
- Tuzla ilçesinin 2020 nüfusu: 267.400
- Çekmeköy ilçesinin 2020 nüfusu: 264.508
- Büyükçekmece ilçesinin 2020 nüfusu: 254.103
- Beykoz ilçesinin 2020 nüfusu: 248.260
- Beyoğlu ilçesinin 2020 nüfusu: 233.323
- Bakırköy ilçesinin 2020 nüfusu: 229.239
- Silivri ilçesinin 2020 nüfusu: 193.680
- Beşiktaş ilçesinin 2020 nüfusu: 182.649
- Çatalca ilçesinin 2020 nüfusu: 73.718
- Şile ilçesinin 2020 nüfusu: 37.692
- Adalar ilçesinin 2020 nüfusu: 15.238