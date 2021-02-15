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Tüfekle oynayan 13 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

Gaziantep'te üzücü olayda 13 yaşındaki Y.Ü isimli çocuk silahla oyun oynadığı esnada yanlışla arkadaşını vurarak öldürdü.

15 Şubat 2021 Pazartesi 17:34
Tüfekle oynayan 13 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü
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Kahreden olay dün akşam Gaziantep'te yaşandı.

Geçtiğimiz akşam evlerinin önünde arkadaşıyla birlikte oyun oynayan 13 yaşındaki Y.Ü isimli çocuk evden babasının silahını alıp onunla oynamaya başladı. Y.Ü bir süre silahla oynadıktan sonra yanlışla tetiğe dokundu ve dolu olan silah patladı. Patlayan tüfekten çıkan saçmalar oyun arkadaşı olan 12 yaşındaki Enes Aydın'ın vücuduna isabet etti.

Patlama sesini duyan mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine jandarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede vücuduna saçma isabet eden 12 yaşındaki Enes Aydın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÇOCUK VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

 

Enes Ali Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın ardındann  Y. Ü. ve ibabasını gözaltına aldı.



Son Güncelleme: 15.02.2021 17:34
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GaziantepArkadaşını Yanlışlık A VurduEnes Aydın
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