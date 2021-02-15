Tüfekle oynayan 13 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

Kahreden olay dün akşam Gaziantep'te yaşandı.

Geçtiğimiz akşam evlerinin önünde arkadaşıyla birlikte oyun oynayan 13 yaşındaki Y.Ü isimli çocuk evden babasının silahını alıp onunla oynamaya başladı. Y.Ü bir süre silahla oynadıktan sonra yanlışla tetiğe dokundu ve dolu olan silah patladı. Patlayan tüfekten çıkan saçmalar oyun arkadaşı olan 12 yaşındaki Enes Aydın'ın vücuduna isabet etti.

ÇOCUK VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Patlama sesini duyan mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine jandarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede vücuduna saçma isabet eden 12 yaşındaki Enes Aydın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Enes Ali Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın ardındann Y. Ü. ve ibabasını gözaltına aldı.