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Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

Denizli Çivril'de 54 yaşındaki İsmail Balkan isimli kişi kendi silahını temizlediği sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu vuruldu. Balkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

09 Ocak 2021 Cumartesi 23:58
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
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Üzücü olay bugün Denizli Çivril ilçesinde yaşandı.

Gelen habere göre ilçede yaşayan 54 yaşındaki İsmail Balkan evinin dışında bulunan  besihanesine gitti.Balkan bir süre sonra kendine ait silahı burda temizlemeye başladı. Balkan silahını temizlediği esnada silah kazara ateş aldı ve kurşun Balkan'ın bacağına isabet etti.

Kanlar içinde kalan Balkan hemen durumu çocuklarına ve 112 sağlık personeline ihbar etti.İhbarı alan 112 sağlık personelleri olay yerine hemen intikal etti. İsmail Balkan'ın vurulduğu yere gelen ekipler yaptıkları ilk müdahaleden sonra yaşlı adamı devlet hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahaleden sonra yaşlı adam İl merkezinde ki hastaneye ambulans ile sevk edildi. Ancak tüm çabalara karşın yolda çok kan kaybeden Balkan hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 09.01.2021 23:58
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