Tüberküloz ve SSPE maaş başvurusu için gereken şartlar nelerdir?

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı iş birliği ile tüberküloz ve SSPE maaşları ödenmeye başlandı. Teyit edilmiş tüberküloz ve SSPE hastalarına belirli bir maaş ödenmektedir. Bu ücretlerin amacı psikososyal destek ve ekonomik destek içindir. Her ay belli bir maaş ödemek insanı rahatlatmaktadır.

Tüberküloz ve SSPE maaşları

Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri kontrol edildiğinde, tüberküloz rahatsızlığının azalmaya başladığı tespit edildi. Dolayısıyla gelişme imkanlarına bağlı olarak ölüm sayıları azalmıştır. Toplumun bu soruna yönelik farkındalığının artması ve alınan önlemler hastalığın seyrini de etkilemiştir. Tüberküloz, havada Mycobacteriumtuberculosis tarafından yayılan bakteriyel bir hastalıktır.

Bakanlığın desteği ile SSPE ve tüberküloz hastalarına maddi yardım sağlanmaktadır. Sosyal ve ekonomik kayıplara uğrayan hastalara mevcut yaşam düzenini korumak için belirli masrafları karşılanmaktadır .Verilen maaş ile hastanın öz bakım ihtiyaçlarını istenilen hızda karşılamayı hedefler. Ayrıca fiziki ortamın hasta bakım düzeyine yükseltilmesi de ana hedeflerden biridir.

TB ve SSPE ücretleri, sosyal ve fiziksel çevre tarafından desteklenen hastalara ödenen ödenekleri içerir. Bu fonlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından finanse edilmektedir. Belirli niteliklere sahip hastalar diledikleri zaman bu maaş avantajından yararlanabilirler.

Tüberküloz ve SSPE maaşları ne kadar?

Tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik yardım programı kapsamında hastaların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Nitelikli personel başvurusu vakıf meclisine ulaştıktan sonra, memur aylık katsayısının aylık düzenli ödenek miktarı ile çarpılmasıyla belirlenir.

2021 yılında tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılacak ödeme 1.460.61 lira olarak belirlendi. Tüberküloz hastaları da Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şartları taşımaları halinde aylık 600 lira bakım parası alma hakkına sahip oluyor. Bu şekilde ödemeleri 2.060,61 liraya yükselmektedir.Ödemeler PTT üzerinden yapılmakta ve her ayın 25'inde düzenli olarak ödenmektedir. 2021 yılında tüberküloz ve SSPE hastalarının aylık maaşı 1.657,86 lira olarak belirlendi. Ek rahatsızlık ve koşullara bağlı olarak, ödenen ücretlerin miktarı değişebilir.

Tüberküloz tedavisine başlayan insanlar 12 ay boyunca ödeme almaktadır. Tedavi aşamasında ilaçla tedavi olanlar ise 30 ay boyunca bu ödemeyi almaktadır. Tüberküloz rahatsızlığının yanı sıra menenjit rahatsızlığı da bulunuyorsa kişiler 18 ay boyunca yardımdan faydalanır.Konuya ilişkin detaylara Sosyal Yardım Vakfı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Tüberküloz ve SSPE maaş başvurusunda istenilen belgeler

Kimlik kartı

SSPE hastaları için belirlenen engellilik ölçütlerine sahip olduğunu gösteren belge, engellilik ölçütleri 2013 tarihli Resmi Gazete kararıyla belirlenmiştir. Belge sadece, görevli hekimlerce verilen sağlık raporu olabilir.

Tüberküloz hastalarından ayrıca belge ve rapor istenmemektedir.

SSPE ve Tüberküloz hastaları için verilen maaştan yararlanmak için belirlenen koşulları taşımak gerekmektedir. Şu şartları sağlayan kişilere maaş bağlanmaktadır;

Aile içindeki maaş miktarı, başvuru esnasında ilk incelenen alandır. Mevcut maaş miktarının asgari ücretin yaklaşık olarak 2/3 ünün altında olması gerekir

Türk vatandaşı olunması gerekir.

Verem rahatsızlığına sahip olan kişilerin, tedavilerini görevli Verem Savaş Dispanserleri aracılığı ile gerçekleştirilmelidir.Rutin kontroller düzenli olarak gerçekleşmelidir. Kullanılmakta olan mevcut ilaçların belirli aralıklarla yapılması gerekmektedir.

Hastalığa sahip olan kişilerin ya da yakınlarının sosyal güvenceye sahip olması, başvuru esnasında herhangi bir sorun oluşturmaz.

Hastaların, mevcut evde bakım yardımı ya da SED yardımlarını alması herhangi bir sorun oluşturmamaktadır.