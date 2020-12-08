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TSK subay alımları başvuruları devam ediyor!

TSK bünyesine alınmak üzere subay alımları devam ederken pek çok kişi başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru şartlarını merak ediyor. Adaylar, TSK subay alım başvuruları nasıl yapılır? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

08 Aralık 2020 Salı 15:38
TSK subay alımları başvuruları devam ediyor!
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Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından açılan personel alım ilanları ile TSK bünyesine subay alımı yapılacağı bilgisi pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Subay hayali kuran gençler başvuru şartlarının neler olduğunu araştırmaya başladı. Başvurular 11 Aralık 2020 tarihine kadar alınacak. 

TSK subay alım başvuru şartları nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
  • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde ifade edilen devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
  • Sivil ve askeri okullardan herhangi bir neden ile çıkarılmamak,
  • Her ne sebep ile olursa olsun TSK’dan ihraç edilmemiş olmak,
  • Adayın hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturmasının sonucunun olumlu olması,
  • Herhangi bir kadın ya da erkek ile nikahsız olarak birlikte yaşamamak,
  • 2018 KPSS ya da 2020 KPSS’den P3 puan türünden en az 65 puan almış olmak,
  • Hakkında yedek subay, astsubay olamaz kararı bulunmamak,
  • Terör örgütü olarak kabul edilen örgütler ile eylem birliği içinde bulunmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve olanaklarını bu örgütleri desteklemek için kullanmamış, örgütlerin propagandalarını yapmamış olmak,
  • Milli güvenliğe tehdit oluşturmuş yapı, oluşum ya da gruplar ile bağlantılı, üyeliği, irtibatı olmamak,
  • Sevk edilecek hastanede alınacak sağlık raporunun gerekli şartlara sahip olması gerekmektedir.
  • Adayın hastaneye sevk tarihinden geçerli olacak şekilde sağlık raporu işlemleri en geç 30 gün içinde tamamlanmalı ve MSB personel temin daire başkanlığına gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilecek olan sağlık raporları değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderim sürecinde posta ya da benzeri sebeplerden ötürü oluşan sorunlardan adaylar sorumlu tutulacaktır.
  • Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nde subay, astsubay, askeri öğrenci ya da uzman erbaş olarak çalışırken herhangi bir sebep ile ilişiğin kesilmemesi, sözleşmeli olmamak, yemin etmemiş olmak,
  • Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan sınavda başarılı olmak,
  • İlgili tablo dahilinde muvazzaf subay olur ibaresi taşımak,
  • Silah taşımaya herhangi bir sağlık sorununun engel olmaması gerekmektedir.

TSK subay alım başvurusu nasıl yapılır?

  • Başvurular Milli Savunma Bakanlığı Personel alım sayfası üzerinden yapılacaktır. Bunun dışında yapılacak olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Başvuru yapmak için lisans düzeyinde mezun olanlar için 27 yaş sınırı, lisansüstü eğitimini tamamlayanlar için ise 32 yaş sınırında ki adaylar başvuru yapabileceklerdir.
  • Başvuru yapmak için sisteme e-devlet şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra istenen bilgilerin eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir. Eksik ya da hatalı bilgi veren adayların başvuruları değerlendirmeyecektir.
  • Girilen bilgiler sonrasında tercih yap kısmı seçilecek ve başvuru kabul edilecektir.
  • Başvuru esnasında adayların mezun oldukları okul programına uygun bir şekilde branş seçmeleri gerekmektedir.
  • Adayların başvuru sonrasında adres değişikliği olması halinde yapılan değişikliği Milli Savunma Bakanlığı’na yazılı olarak başvuru yaparak bildirmeleri gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:38
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Anahtar Kelimeler:
TSKSubay AlımlarıBaşvuru şartları
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