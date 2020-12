TSK PERTEM astsubay alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, alım şartları nedir?

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hava, kara ve deniz kuvvetlerine subay lisans ve önlisans mezunu astsubay alımı gerçekleştirilecek. TSK, 2020 yılında astsubay adaylarının temini için başvuru kılavuzu yayımladı. Astsubay alım başvurusu 25 Aralık'ta sona erecek. TSK ne zaman alım yapacak ve nasıl başvurulacak? PERTEM Astsubay alım koşulları nelerdir? Gibi soruların cevabı merak edilmeye başlandı.

BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ (msb.gov.tr)

TSK Astsubay Alımı Ne Zaman?

Astsubay alım duyurusu ve başvuru kılavuzu yayınlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları için aktif astsubay adaylarının temini başvuruları başladı. Adaylar başvuruları 25 Aralık'tan önce yapabilirler.

TSK Astsubay Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adaylar, 25 Aralık 2020 tarihine kadar (23.59'a kadar) e-devlet şifresi ile https://personeltemin.msb.gov.tr ​​adresine giriş yaparak online ön başvuru yapacaklardır. Posta, dilekçe veya diğer yollarla şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr ​​web sitesine girdikten sonra e-devlet şifrelerini kullanarak başvuru ekranını açacaklardır. Daha sonra uygulama sihirbazının tüm adımlarına devam edildikten sonra ilgili satın alma işlemine tıklayarak seçim yapabileceğiniz "Tercih Yap" ekranına yönlendirilir. Seçim sürecini tamamladıktan sonra adayların "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Adaylar için "Tercihlerim" sayfasındaki tercihler adayların kayıt tercihleridir ve kaydedilmeyecektir. Aday numarası olarak adayın T.C. Kimlik numarası kullanılacaktır. Başvuru tamamlandıktan sonra tüm işlemlerde T.C. kimlik numarası kullanılacaktır.

Adaylar başvuru tarihinden önce bilgi ve tercihlerini güncelleyebilecekler 25 Aralık 2020 saat 23: 59'dan sonra sistemde yapılan güncellemeler kabul edilmeyecek, bu tarih ve saatten sonra sadece iletişim bilgileri gönderilecektir. PERTEM Daire Başkanlığına gönderilen ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilir.

Adaylar;

(A) Mezun oldukları kaynak okulun programına uydukları sürece istedikleri birlik ve sınıfı / şubeyi seçebilecekler,

(B) Kuvvet komutanlığının tercihi, yalnızca adayların seçim aşamasına katılma çağrılarına dayalı olarak sürekli (öncelikli) olacak ve tüm seçim aşamalarında başarılı olan adayların yerleştirilmesi dikkate alınmayacaktır. Birlik yerleştirme sürecinde dikkate alınacaktır. Merkezdeki sınıfların / bölümlerin önceliği esas alınacaktır,

(C) Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar için yerleştirme işlemleri; adaylar, seçtiği Kuvvet komutanlıklarına göre sınıflandırılacak ve her aday kayıt hakkı olan her türlü ordu komutanlığına kayıt yaptırabileceklerdir.

(5) Muayene aşamalarından sonra sağlık raporu için kriterler Muharip veya Asistan sınıfları için farklı olacağından, aday hem Muharebe hem de Destek Sınıflarının seçiminde ve seçiminde azami özen gösterecektir. Başvuru aşamasında girilen tercihler daha sonra değiştirilemez, tercihlerdeki değişiklikler ve / veya güncelleme talepleri dikkate alınmayacaktır.

(6) Ankara’da başvurularını kabul eden adaylara uygulanacak sınav tarihi https://personeltemin.msb.gov.tr ​​adresinde ilan olarak ilan edilecektir. Adaylar e-posta bildirimi almayacaktır.

(7) Asıl başvuru; başvurusu kabul edilen aday, belge kontrol aşamasına geçtiğinde başvurmuş sayılır.

(8) Adayların 2020 KPSS P93 puanları ön başvuru için kabul edilecek olup, 2018 ve KPSS öncesi P93 puanları dikkate alınmayacaktır.

(9) KPSS P3'e 2019 ve 2020 yıllarında katılan adayların en yüksek puanları değerlendirilecek ve 2018 öncesi ve öncesi KPSS P3 puanları dikkate alınmayacaktır.

Muvazzaf Astsubaylığa Kimler Başvurabilir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak işe alınmak için satın alma başvuru kılavuzunda belirtilen okula göre yapılacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel koşulları sağlayan kadın ve erkek adaylar;

(1) 1 Ocak 2020 itibariyle düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre; (a) Alt derece mezunlarının yaşı 25 yaşını aşmamış (1 Ocak 1995 ve sonrası doğanlar), (b) Lisans derecelerinin yaşı 27 yaşından büyükler (1 Ocak 1993 veya sonrası doğanlar),

2) Fakülte / yüksekokulların kaynak okul programlarından TABLO (1) 'de gösterilen ülkede en az iki yıl ve üzeri mezun olanlar (yurt içi eşdeğer programlar dikkate alınmaz, mezun adaylarının mezun olduğu program Kaynak okul programı olarak kabul edilecek, lisansüstü adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak kabul edilmeyecektir.

(3) Yurtdışında öğrenimini tamamlayanlar arasında Tablo (1) 'de gösterilen kaynak okul derslerinden mezun olan derslerin denkliği Yüksek Öğretim Komisyonu (YÖK) tarafından (belgeli) onaylanmıştır (bu durumda Durum adayları; açılan pencerede bilgileri girmek için “Eğitim Bilgisi Ekle'' butonuna tıkladıktan sonra girilen bilgileri kaydetmek için `` Ekle '' butonuna ve ardından `` Eğitim Bilgileri '' alanına tıklayın "Diploma / Denklik Belge Yükle" butonuna tıklayarak daha önce taranmış eşdeğer belgeyi sisteme yükleyin. Dosyayı sisteme yüklemeyen adaylar kabul edilmeyecektir.)

(4) 2020 yılı resmi resmi seçme sınavında KPSS P3 lisans puanı en az 60 KPSS P93 ön lisans puanı alanlar, (her iki yılda da sınava girenler KPSS'nin taban olarak P3 puanları kullanılacaktır. P93 puanları astsubaylara uygulanmayacaktır. 2018 ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)

(5) Bando sınıfına katılan adayların KPSS şartlarına ihtiyacı yoktur ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alacak öğrenciler değerlendirmeye alınır. Bu nedenle Bando sınıfına başvuran adaylar ikinci eleme aşamasından önce genel kültür sınavına girecekler, bu sınavı geçmeleri halinde ikinci eleme aşamasına davet edilecekler.

(6) Askerlik yükümlülüğünü yasal nedenlerle (eğitim, tecil vb.) Henüz yerine getirmemiş olanlar,

(7) Yedek subay / yedek astsubay, astsubay ve askerliğini sürdüren askerler,

(8) Askerlik hizmetinden muaf olanlar ("yedek subay / yedek Astsubay olamaz" kararı alanlar başvuramazlar),

(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa hizmet verme yükümlülüğü bulunmayan ve mesleki unvanı nedeniyle ileride yapılacak sınıf değişikliği başvurusunda bulunmayacağını taahhüt eden kişiler başvuru yapabilir.

Astsubay Alımı Genel Şartları Nedir?

(a) Muvazzaf astsubay adayları için, 926 sayılı TSK Personel Kanunun 68 inci maddesinde ve Muvazzaf Astsubayların Dış Kaynaktan Temin İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde düzenlenen nitelikleri taşımaktır. Bunlar:

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(II) İhmal suçları dışında; Suçtan hüküm giymemek veya hakkında soruşturma açmamak, mahkûmiyet kayıtları adli sicil kayıtlarından çıkarılmış olsa bile, affedilmiş veya süresi dolmuş, para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile,

(III) Sivil ve askeri okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiş olmamak,

(V) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarında olumlu bir sonuçla ayrılmak ,

(VI) Evlenmeden hiçbir kadın / erkek ile yaşamamak,

(VII) Disiplinsiz ve ahlaki nedenlerle önceki kurum ve kuruluşlardan ihraç edilmeme,

(VIII) Adli sicil müdürlüğünden, ilgili cumhuriyet savcılığından ve kayıtlı olduğu mahalli askerlik hizmet şubelerinden alınacak belgelerde; Bakanın aranmaması veya asker kaçakçılığı veya bu suçlardan dolayı soruşturulmaması veya para cezasına çevrilmiş olsa dahi, almamak

(IX) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

(X) Yedek Subay / Yedek Astsubay olmama kararının olmaması

(b) Terör örgütleriyle işbirliği yapmamak, bu örgütlere yardım etmemek, bu örgütleri desteklemek için kamusal imkan ve kaynakları kullanmamak, bu örgütlerin propagandasını yapmamak.

(c) Ulusal güvenliğe veya terör örgütlerine tehdit oluşturduğu tespit edilen yapılar, oluşumlar veya gruplarla herhangi bir üyeliğe, temasa veya ilişkiye sahip olmamak.

(d) 926 sayılı TSK Personel Kanununun Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan diğer şartlara sahip olmak.