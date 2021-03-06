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TSK Hukuk Sınıfı Subay Temini yazılı sınav yeri ve tarihi belli oldu!

TSK Hukuk Sınıfı Subay Temini için yazılı sınav ile alakalı detaylar belli oldu. Sınav yerleri, tarihi ve sınavda Covid-19 tedbirleri kapsamında uyulacak kurallar belli oldu. İşte sınava dair detaylar...

06 Mart 2021 Cumartesi 12:42
TSK Hukuk Sınıfı Subay Temini yazılı sınav yeri ve tarihi belli oldu!
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Hukuk sınıfı Muvazzaf Subay Temini yazılı sınavı kapsayan bir duyuru yayınladı. Bu bildiride sınava girecek olan kişiler için sınavın yapılacağı yer, zaman ve kurallar kapsamında bilgilendirmeler yapılmıştır.

TSK HUKUK SINIFI BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

Yazılı sınav, Milli Savunma Bakanlığı adına Ankara’da bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde 6 Mart 2021 saat 10.00’da yapılacak. Sınava girecek olan kişilerin sınavdan bir saat önce sınav yerinde olmaları gerekmektedir.

Sınav yeri adresi:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

AYVALI 15’İNCİ CADDE NU:7840, 06010

KEÇİÖREN/ANKARA (ETLİK ANTERES AVM KARŞISI)

Covid-19 hastaları ve temaslılar sınava girebilecek

Sınava hasta olanlar ve hastalarla temas olanların da girebilmeleri için aynı üniversitede ayrı salonlarda ayarlamalar yapıldı. Bu kapsamda kişinin durumunu

hukuk@ybu.edu.tr

adresine mail yolu ile durumlarının bildirilmesi gerekmektedir.

Bunların yanı sıra pandemi döneminden ötürü sınavda uygulanması gereken kurallar belirlendi. Bu kurallara buradan ulaşabilirsiniz.

 

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:42
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Anahtar Kelimeler:
TSKHukukSınıfıSubaySınav
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