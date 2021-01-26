İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

TSK bordo bereli askerlik şartları nelerdir? 2021 Bordo bereliler ne kadar maaş alır?

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği TSK bordo bereli askerlik şartları nelerdir? Bordo bereliler ne kadar maaş alır? haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 26.01.2021 tarihli haberimizi okuyun.

26 Ocak 2021 Salı 17:14
TSK bordo bereli askerlik şartları nelerdir? 2021 Bordo bereliler ne kadar maaş alır?
Takip Et:

Bordo Bereli Eğitimi

Bordo bereli olmak için belirli bir miktar eğitim almalı ve sabırlı olmalısınız. Öncelikle bu eğitimin üç yıl süreceğini söylemek istiyoruz. Öncelikle komando eğitimine katılan askerlerin ayrıca 6 ay ek komando eğitimi alması gerekiyor. 3 yıllık eğitim süresi boyunca paraşütle atlama, yakın mesafeden balık avlama, keskin nişancılık, hayatta kalma ve çeşitli şartlarda tecrübe ile fiziksel olarak belirli şartlarda hazırlanacaklar. Bir bordo bereli fiziksel özellik boyutu genellikle 1.70 ile 1.90 arasında olmalıdır. Görevlerini manevi olarak adadıklarından ve sadece askerlik sürecine odaklandıklarından emin olunmaktadır.

Bordo Bereli Olmak İçin Ne Mezunu Olmak Gerekir?

Okuldan mezun olduğunuz yaşı ve bordo bere olmak için kaç yıl eğitim almanız gerektiğini inceledik.

  • En az bir üniversite veya 4 yıllık fakülte mezunu olun Mezunlar
  • 32 yaş sınırı vardır
  • Ayrıca KPSS3 lisans sınavından en az 50 puan almaları gerekir.

Bu koşulları sağlayan adaylar bordo bere olmak için başvurabilirler.

Bordo Berelilerin Görevleri Nelerdir?

Bordo bereli olarak adlandırılan özel kuvvetlerin görevleri;

  • Yabancı topraklarda dost birlikleri eğitir,
  • İstihbarat toplar,
  • Keşif yapar,
  • Gayri nizami harp yapar,
  • Eylem örgütler,
  • Psikolojik harp yaparlar

Yaptıkları daha birçok gizli istihbarat işi var. Operasyon gücü olarak hareket ederler. Bu gibi durumlarda birçok gizli operasyon gerçekleştirirler. Bu iş bir zekâ meselesi. Ana hedefleri onları pusuya düşürmek, yakalamak ve düşmanı ortadan kaldırmaktır.

Bordo Bereli Olma Şartları Nelerdir? (Kadın Bordo Bereli)

Kadın bordo berelerinin ve erkek adaylar için aranan koşullar şu şekildedir:

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • En az 2 sene süreli olarak yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
  • TSK ve askeri okullardan ilişiğin kesilmemiş olması,
  • 25 ile 27 yaşından büyük olmamak,
  • Kurumsal haklardan yoksun bırakılmamak,
  • Herhangi bir kamu ya da özel kurumlara karşı hizmet yükümlülüğü,
  • Tazminat borcunun olmaması,
  • Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
  • Terör ile kişinin kendisinin ya da anne, baba, çocuk, eş, kardeş yakınlığının bulunmaması gerekir,
  • Ayrıca kilo ve boy oranı,
  • Fiziki yeterlilik hallerine uygun olmaları gerekmekte,
  • Yapılacak olan güvenlik soruşturmasında olumlu neticeler almak,
  • Yönetmelik içerisinde belirlenen bordo bereli kursuna görecekler adına aranan sağlık koşullarına sahip olmak gerekir.

Bu şartlar ve eğitimini tamamlamış olanlar Bordo bereli görevlilerinin alımı için başvurabilirsiniz. Aynı zamanda, kadınlar bu koşulları karşılıyorsa, bordo bere için başvurmaları gerekir.

Bordo Bereli Olmak İçin Fiziki Şartlar Nelerdir?

Boy ve kilo oranları 1.64 cm ve 2.10 cm boy olarak, üst limit 72 ve 51 kilo, 2.10 boyunda olanlar için 115 kilo ve alt limit 85 kilo olarak belirlenmiştir. Fiziksel yeterlilik sınavında 50 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Beden eğitiminde atlama, paraşüt eğitimi, emekleme gibi sınavları geçtikten sonra eğitime başlayabilirler.

Özel Kuvvetler Başvurusu 2020

Bordo Bereliler, Türk anakarasındaki özel kuvvetler komutanlarına bağlıdır, Astsubay ve kıdemli çavuş seçilir. Bordo bere olabilmek için subay, küçük subay ve özel asker olarak görev yapmak gerekiyor. Türkiye ve yurtdışındaki tüm iller dışında özel kuvvetler askerlerinin her görevi yerine getirmeye hazır olduğu bilinmektedir. Ve rütbeli personel olarak seçildiler. Gönüllü hizmetleri seçim döneminde önemli bir esas olmaktadır. Her türlü hava ve arazi koşulunda daima görev başındadırlar.

Bordo Bereli Maaşı

Uzman çavuşların maaşları 3.500 TL astsubayların maaşları 4.200 TL- 5.000 TL, Personel ücretleri; Görev süreleri, görevlerinin yerine getirildiği yerin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında değişiklik göstermektedir. Bordo bere maaşları sorumluluklarına ve yerine göre değişmektedir. Bunun nedeni operasyon için ücret alınmasıdır. 2020 yılında bordo bereli uzman onbaşı maaşı 4000 Türk Lirası'dır. Bu ücretler sektör niteliklerine göre değişir. Öte yandan astsubayların maaşı 4.900 Türk Lirası ile 6.000 Türk Lirası arasında. Ayrıca OHAL alanlarında ve savaş bölgelerinde çalışırken ücretler artacaktır. Bu alanlarda çalışanlar 8.000 TL'ye kadar maaş alabilirler. Arka arkaya 3 ay boyunca görevde olanlar 15 günlük tatilin tadını çıkarabilir. Buna ek olarak, yol geçiş ücretlerini de karşılanır.

 



Son Güncelleme: 26.01.2021 17:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bordo BereliTSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burdur’da dereler taştı, yollar kapandı
Burdur’da dereler taştı, yollar kapandı
Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
BİM 2 Şubat Salı 2021 aktüel ürünler kataloğu!
BİM 2 Şubat Salı 2021 aktüel ürünler kataloğu!
İş adamı Enver Ocak'a şirketinin önünde kurşun yağdırdılar!
İş adamı Enver Ocak'a şirketinin önünde kurşun yağdırdılar!
Bursa'da tapu memurlu 'arsa çetesine' operasyon: 16 gözaltı
Bursa'da tapu memurlu 'arsa çetesine' operasyon: 16 gözaltı
Düzce'de site bahçesinde dehşete düşüren görüntüler
Düzce'de site bahçesinde dehşete düşüren görüntüler

Popüler Haberler

Kalk Gidelim neden yok? TRT 1 Kalk Gidelim dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Hayatın İçinden sunucusu Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri
2021 Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama yöntemleri ve sorgulama işlemleri
Mantar yetiştiriciliğine 30 bin TL devlet desteği
Müge Anlı kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
Aidatsız ve bol puanlı kredi kartı veren bankalar 2021
Seksenler yeni sezonda Rasim Ötekin olmayacak mı? Fehmi Baba karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Kıbrıs Ada Kışı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Gelir belgesiz en kolay ve hızlı kredi veren bankalar
S-400'ler ne zaman faliyete geçecek? Ne zaman konuşlandırılacaklar?
Vaka sayısı kaç oldu? 2 Nisan Perşembe Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve son durum ne? Kaç hastamız var?
Peşinat olmadan senetle araba satan galeriler ve taksit sayıları
Kandil ne zaman, hangi gün? 2020 Dini günler takvimi
Zümrüdüanka dizi oyuncusu Döne kimdir? Asiye Dinçsoy hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisi Rüstem’i kim canlandırıyor? Serhat Özcan'ın biyografisi
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları
Sadakatsiz dizisindeki Selçuk Dağcı karakteri kimdir? Emir Tarık Tekin nereli, yaşı kaç?
Zümrüdüanka dizisine katılan Sebahat Kumaş kimdir? Saniye karakteri kimdir?
Zümrüdüanka dizisi Niyazi Çavuş kimdir? Gerçek adı nedir? Korkmaz Arslan nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.