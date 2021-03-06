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TSK akıllı kart nedir, nasıl başvuru yapılır, hangi belgeler gereklidir?

Türk Silahlı Kuvvetleri yeni teknolojilere ayak uydurmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde muvazzaf personellere ve yakınlarına akıllı kart verilmektedir. TSK personeli akıllı kart nedir, askeri kimlik ne anlama geliyor sorularının yanıtlarını merak ediyor. TSK akıllı kart başvuru formunun detayları belli oldu.

06 Mart 2021 Cumartesi 11:00
TSK akıllı kart nedir, nasıl başvuru yapılır, hangi belgeler gereklidir?
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Ülkemizde vatani görevini muvazzaf olarak gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri personeline özel bazı şeyler vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri yeni teknolojilere ayak uydurmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde muvazzaf personellere ve yakınlarına akıllı kart verilmektedir. TSK personeli akıllı kart nedir, askeri kimlik ne anlama geliyor sorularının yanıtlarını merak ediyor. TSK akıllı kart başvuru formunun detayları belli oldu.

TSK Akıllı Kart

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde binlerce muvazzaf personel görev yapmaktadır. Bu muvazzaf personellere özel TSK akıllı kart uygulaması vardır. Bu kart aynı zamanda muvazzaf personelin yakınlarına da verilmektedir. Bu kart sayesinde Türkiye’nin her yerindeki askeri sosyal tesislere ücretsiz giriş yapabilirsiniz.

Askeri Kimlik

Eğer bir personel Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışıyorsa askeri kimliğe sahip olması gerekmektedir. Tüm personelim resmi ya da sivil olarak askeri kimlik taşıması gerekmektedir. Bu kimliğin fotoğrafı ise 3-4 cm boyundadır.

Askeri Kimliğimi Kaybedersem Ne Olur?

Eğer askeri kimliğinizi kaybederseniz öncelikle bir gazeteye askeri kimlik kartımı kaybettim ilanı vermeniz gerekmektedir. Bu ilanı verdiğiniz takdirde, eski kaybolan kimliğiniz artık geçerli olmadığını belirtmiş olursunuz. Sonrasında yeni kimlik çıkartabilirsiniz. Askeri sosyal tesislere girebilenler arasında hak sahipleri, hak sahibinin eşi, hak sahibinin çocukları, hak sahibinin anne ve babası ve hak sahibinin kardeşleri vardır. Günübirlik giriş yapabilenler arasında ise çocukları ve eşleri, kız kardeşleri ve müstafi subaylardır. Akıllı kart alabilmek için başkent Ankara’da, Çankaya’da bulunan Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı Bakanlıklar’a gitmeniz gerekmektedir. İletişim numarası olarak 0312 402 61 00 hattı arayabilirsiniz.

TSK Akıllı Kart Başvurusunda Gerekli Belgeler

TSK akıllı kart alabilmek için başvuru yaparken bazı belgelere sahip olmanız gerekmektedir. Bu belgeler arasında TSK akıllı kart başvuru formunun olması gerekmektedir. Son bir sene içerisinde çektirdiğiniz 2 tane biyometrik fotoğrafınız bulunması gerekmektedir. Ayrıca kart ücretini yatırdığınıza dair banka dekontunuzun bulunması gerekmektedir. Kartı alacak kişinin en az %40 veya üstü bir engellilik oranı varsa Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ilgili hastaneden engelli raporu almanız gerekmektedir. Öz anne ve baba, evlat edinme, vesayet ve velayet konularında da gerekli bir mahkeme kararını elinizde bulundurmanız gerekmektedir.

Yabancı uyruklu kişilerin başvurularında farklı belgeler istenmektedir. Bu belgeler arasında TSK akıllı kart başvuru formunun yanında, son 1 sene içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf, HSAF’ın pasaport fotokopisi, HSAF’ın evlilik cüzdanı fotokopisi, yabancı biri ile evlenmesi durumunda bu evliliğe Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilen onay belgesi, varsa mavi kart fotokopisi, varsa T.C.’nin verdiği yabancı kimlik numarası, kartınızın ücretini yatırdığınıza dair banka dekontu yer almaktadır.

Tanınmış kişi kartı yani yakın kartı başvurusu yapmak isterseniz, tanınmış kişi kartı başvuru formunuz, son bir sene içerisinde çekilen iki tane biyometrik fotoğraf, kart ücretini yatırdığınıza dair banka dekontu, şehit ya da gazi yakınıysanız bunu gösteren belgeniz bulunması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu kişilerin tanınmış ve yakın kartı almak istiyorsanız başvuru formunuzu, son 1 içinde çektirdiğiniz 2 tane biyometrik fotoğrafı, pasaport fotokopisi, daha önce almış olduğu mavi kart fotokopisi, yabancı kimlik numarası ve kart ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu gereklidir.

TSK Askeri Kartlardaki Fotoğrafın Özellikleri

  • TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nde ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği’ne göre askeri personelin kimlik kartlarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli için siyah üniforma geçerli olmak üzere son rütbede 1 numaralı günlük üniforma bulunmalıdır.
  • Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelin, görev süresi sırasında sakallı kalmış ise buna kurum onay vermesi halinde sakallı fotoğraf çekebilir.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik içerisinde belirtilen kıyafet detaylarında yer alan kıyafetlere uygun giyilerek fotoğraf çekebilirsiniz.
  • Personelin aile fertleri ve yakınlarına verilecek olan tanınmış kişi kartında ise kişinin gerçek yüz hatlarını gösteren ve tanınmasına elverişli fotoğrafların kullanılması gerekmektedir.
  • Görev süresi bitmiş ve emekli olmuş kişilerin sivil kıyafetlerle poz vermesi gerekmektedir.
  • Görevde olmayan personel haricinde diğer insanların kıyafetleri resmi olmamalıdır. Yabancı kişilerin akıllı kartlarında üniformalı fotoğrafın bulunması gerekmektedir. Pul fotoğraflar kabul edilmemektedir. Kesinlikle biyometrik olmalıdır.
  • Arka fonda beyaz ve desensiz bir görüntü bulunmalıdır. Fotoğraflarınız tanınmış bir şekilde olmalıdır. Eğer yüzünüz seçilmiyorsa geçersiz olacaktır. Bundan dolayı net, kontrastı düzgün bir şekilde ayarlı olmalıdır.
  • Fotoğraflarınızın kesinlikle son 1 yıl içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Çünkü bu tip kartlarda genellikle güncel fotoğraf şartı vardır.
  • Fotoğraflarda zorunlu olmadıkça gözlük, şapka, hemşire kepi, normal kep, başlık ve benzeri aksesuarların kullanılmaması gerekmektedir. Fotoğraflarda gölge ve kırmızı göz hatalarının bulunmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir.


Son Güncelleme: 06.03.2021 11:00
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Anahtar Kelimeler:
TSK Akıllı KartTürk Silahlı Kuvvetleri
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