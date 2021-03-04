TSK 2021 astsubay alımı KPSS taban ve tavan puanları

Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılı alımları merak ediliyor. 2021 yılında TSK bünyesine alınacak astsubaylar için KPSS taban ve tavan puanları dikkat çekiyor. Ön lisans ve lisans mezunu kişiler alımlara başvuru yapabiliyor.

2021 TSK astsubay alımı KPSS taban ve tavan puanları

TSK 2021 alımların lisans ve ön lisans mezunlarından alım yapacak. Alımlarda adayların başvuru yaptıkları birim için farklı taban ve tavan puanları isteniyor. İşte alımlarda birimlere göre puanları;

DZ. Bilgi Teknolojisi – Lisans: 66,79275 – Ön Lisans: 68,15172

DZ. Elektronik – Lisans: 60,57575 – Ön Lisans: 68,11313

DZ. Harekat – Lisans: 67,38427 – Ön Lisans: 65,600067

DZ. İstihkam – Lisans: 89,38838 – Ön Lisans: 75,62438

DZ. Seyir – Lisans: 70,24622 – Ön Lisans: 67,83760

DZ. Uçak Bakım – Lisans: 68,73274 – Ön Lisans: 72,04527

HV. Muharebe – Bilgi Sistem İşletim – Lisans: 77,05753 – Ön Lisans: 70,73445

HV. İkmal – Lisans: 80,70316 – Ön Lisans: 72,08074

HV. Maliye – Lisans: 82,74016 – Ön Lisans: 76,54015

HV. Personel – Lisans: 82,89674 – Ön Lisans: 74,55428

HV. Ulaştırma – Lisans: 84,92157 – Ön Lisans: 73,17630

K. Bakım – Mühimmat – Lisans: 83,29233 – Ön Lisans: 76,34178

K. K. KR. HVCL. – YNG. OP. – Lisans: 82,35491 – Ön Lisans: 82,83631

K. K. Hava Savunma – Lisans: 85,3192 – Ön Lisans: 81,05570

K. K. Personel – Lisans: 86,48705 – Ön Lisans: 81,35881

K. K. Personel – Lisans: 89,96489 – Ön Lisans: 86,70851 (Kadın Personel)

K. K. Piyade – Lisans: 75,84357 – Ön Lisans: 70,04218

K. K. Uçak Helikopter Teknisyeni – Lisans: 81,01860 – Ön Lisans: 69,50524

DZ. İkmal – Lisans: 73,47189

DZ. Elektrik – Ön Lisans: 70,59290

DZ. İdari – Ön Lisans: 68,14171

DZ. Motorcu – Ön Lisans: 68,36420

DZ. Sağlık – İlk ve Acil Yardım Teknisyeni – Ön Lisans: 82,94172

DZ. Yara Savunma – Ön Lisans: 72,34215

K K. Sağlık – Ameliyathane Teknisyeni – Ön Lisans: 85,30262

K. K. Sağlık – İlk ve Acil Yardımcı Teknisyeni – Ön Lisans: 79,22106

K. K. Sağlık – Veteriner – Ön Lisans: 75,58268

2021 TSK astsubay alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

TSK bünyesinde görev yapacak olan astsubay alımları KPSS puanlarına göre gerçekleştirilmektedir. Alımların sonuçları TSK resmi sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Astsubay alım sonuçları şu kriterlere göre belirlenmektedir;

Astsubay aday temini seçim aşaması 27 Ocak 12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Seçim aşamasının ardından adaylar duyurulan tarihte Ankara’daki MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı merkezinde 08:00’de hazır bulunmalıdır.

Genel kültür sınavına girecek olan adaylar başarılı olmaları halinde değerlendirilmeye alınacak.

Başvuru yapacak adaylardan her sınıf için 10 katı kadar kişi KPSS puanına göre sıralanacak. Adayların %20’si KPSS P3 puanı, %80’i ise KPSS P93 puanına göre değerlendirilecek.