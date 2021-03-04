TSK 2021 astsubay alımı KPSS taban ve tavan puanları

Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılı alımları merak ediliyor. 2021 yılında TSK bünyesine alınacak astsubaylar için KPSS taban ve tavan puanları dikkat çekiyor. Ön lisans ve lisans mezunu kişiler alımlara başvuru yapabiliyor.
2021 TSK astsubay alımı KPSS taban ve tavan puanları
TSK 2021 alımların lisans ve ön lisans mezunlarından alım yapacak. Alımlarda adayların başvuru yaptıkları birim için farklı taban ve tavan puanları isteniyor. İşte alımlarda birimlere göre puanları;
DZ. Bilgi Teknolojisi – Lisans: 66,79275 – Ön Lisans: 68,15172
DZ. Elektronik – Lisans: 60,57575 – Ön Lisans: 68,11313
DZ. Harekat – Lisans: 67,38427 – Ön Lisans: 65,600067
DZ. İstihkam – Lisans: 89,38838 – Ön Lisans: 75,62438
DZ. Seyir – Lisans: 70,24622 – Ön Lisans: 67,83760
DZ. Uçak Bakım – Lisans: 68,73274 – Ön Lisans: 72,04527
HV. Muharebe – Bilgi Sistem İşletim – Lisans: 77,05753 – Ön Lisans: 70,73445
HV. İkmal – Lisans: 80,70316 – Ön Lisans: 72,08074
HV. Maliye – Lisans: 82,74016 – Ön Lisans: 76,54015
HV. Personel – Lisans: 82,89674 – Ön Lisans: 74,55428
HV. Ulaştırma – Lisans: 84,92157 – Ön Lisans: 73,17630
K. Bakım – Mühimmat – Lisans: 83,29233 – Ön Lisans: 76,34178
K. K. KR. HVCL. – YNG. OP. – Lisans: 82,35491 – Ön Lisans: 82,83631
K. K. Hava Savunma – Lisans: 85,3192 – Ön Lisans: 81,05570
K. K. Personel – Lisans: 86,48705 – Ön Lisans: 81,35881
K. K. Piyade – Lisans: 75,84357 – Ön Lisans: 70,04218
K. K. Uçak Helikopter Teknisyeni – Lisans: 81,01860 – Ön Lisans: 69,50524
DZ. İkmal – Lisans: 73,47189
DZ. Elektrik – Ön Lisans: 70,59290
DZ. İdari – Ön Lisans: 68,14171
DZ. Motorcu – Ön Lisans: 68,36420
DZ. Sağlık – İlk ve Acil Yardım Teknisyeni – Ön Lisans: 82,94172
DZ. Yara Savunma – Ön Lisans: 72,34215
K K. Sağlık – Ameliyathane Teknisyeni – Ön Lisans: 85,30262
K. K. Sağlık – İlk ve Acil Yardımcı Teknisyeni – Ön Lisans: 79,22106
K. K. Sağlık – Veteriner – Ön Lisans: 75,58268
2021 TSK astsubay alımı sonuçları nasıl öğrenilir?
TSK bünyesinde görev yapacak olan astsubay alımları KPSS puanlarına göre gerçekleştirilmektedir. Alımların sonuçları TSK resmi sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Astsubay alım sonuçları şu kriterlere göre belirlenmektedir;
Astsubay aday temini seçim aşaması 27 Ocak 12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Seçim aşamasının ardından adaylar duyurulan tarihte Ankara’daki MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı merkezinde 08:00’de hazır bulunmalıdır.
Genel kültür sınavına girecek olan adaylar başarılı olmaları halinde değerlendirilmeye alınacak.
Başvuru yapacak adaylardan her sınıf için 10 katı kadar kişi KPSS puanına göre sıralanacak. Adayların %20’si KPSS P3 puanı, %80’i ise KPSS P93 puanına göre değerlendirilecek.