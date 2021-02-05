TRT Yetenek başvuru şartları nelerdir? TRT Yetenek programı başvuru adresi ve başvuru formu

“Yetenek Sende, İşin TRT’de” sloganı ile TRT, yeni mezun olan gençlere kapısını açıyor. Başvuruda bulunacak adaylar, yedi aşamalı olan değerlendirme sürecinin pek çok aşamasına intenet üzerinden katılım sağlayacaklar.

Yeni mezun olan gençlere yönelik olan istihdam programı sayesinde genç mezunlar, hem sektörün ustalarıyla birlikte çalışabilecekler hem de TRT’de yeni işleri için ilk adımlarını atabilecekler.

“TRT Yetenek” programı başvuru şartları nelerdir?

Program, üniversite lisan bölümünden 2019 – 2020 akademik yılı içinde mezun olacaklar, 1 Ocak 2017’den itibaren lisans mezuniyeti elde edenleri, 1 Ocak 1994 sonrası doğan ve yayıncılık hayatında kariyer hedefi olan genç mezunları kapsamakta.

“TRT Yetenek” programına başvuru zamanı?

Programa katılacaklar başvurularını bugün itibari ile yapabiliyorlar.

Adaylar; Genel Yetenek Sınavı, Yabancı Dil Sınavı, Video Mülakat, Grup Çalışması, Kişilik Envanteri, İnsan Kaynakları (İK) ve Birim Mülakatı’ndan oluşan 7 aşamalı değerlendirme yapılacak.

İK ve Birim Mülakatı aşamasına kadar bütün adımlar “online” gerçekleşecek. Bu sayede virüs tehdidinden izole bir şekilde bütün adaylar “TRT Yetenek” programına katılabilecekler.

Programa katılmak isteyenler, en son 3 Mayısıs 2021 tarihine dek başvurularını yapabilirler.

Faaliyet alanları;

Muhabir

Sunucu

Haber Editörü

Program Editörü

Aktüel Kameraman

Prodüktör

Metin Yazarı

7 ayrı dalda istihdam

Program kapsamında 150 yetenekli genç, TV ve Radyo İçerik, TV ve Radyo Teknik Fonksiyonlar, Bilgi Teknolojileri, Pazarlama Stratejisi, Dijital Strateji, Kurumsal Fonksiyonlar ile Dijital İçerik alanlarında olacak şekilde 7 ayrı dalda istihdam edilecek.