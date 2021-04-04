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TRT Rüzgar Gülü başvuru şartları ve başvuru formu

TRT Çocuk ekranlarının sevilen programı Rüzgar Gülü ödüller dağıtmaya devam ediyor! Programa başvurmak için gereken şartlar nelerdir? Haberimizde sevilen programa başvurmak için gereken detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 13:40
TRT Rüzgar Gülü başvuru şartları ve başvuru formu
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TRT Çocuk ekranlarında seyirciyle buluşan Rüzgar Gülü programı, eğlendirirken öğreten bir programdır. Programın amacı, okul çağındaki çocukların ufkunu açmak ve düşündürmektir. Programda birçok yarışma ve ödül vardır. Program 8-12 yaş grubuna hitap etmektedir.

Sunucusu

Programın sunuculuğu Serkant Özenç ve Emel Yurt tarafından yapılmaktadır. Programda çocuklar eğitilirken aynı zaman özgüvenleri de arttırılmak amaçlanmaktadır.

Serkan Özenç

1979 İzmir doğumludur. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur. TRT İzmir’de Pabucu Yarım ve Salıncak programlarında sunucu olmuştur. TRT İstanbul’da ise Hazır Mısınız ve Kasaba programlarını sunmuştur. Çizgi film ve belgesellerde seslendirme yapmıştır.

İzmir ve Ankara devlet tiyatrolarında Yedi Kocalı Hürmüz, Ay Işığında Şamata, Aşk Öldürür, Gelin Yarışalım, Yer Demir Gök Bakır, Cadde Oyuncuları Radde oyunlarında yer almıştır. Çufçuflar Diyarı ve Element Avcıları yapımlarında seslendirme yapmıştır. Günümüzde TRT Çocuk kanalında hafta içi her gün Rüzgar Gülü programını sunmaktadır.

Emel Yurt

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak hizmet sunmuştur. 6 Nisan 2004 tarihinde hafta sonları TRT Belgesel’ de yayınlanan Çat Kapı programını sunmuştur. Bu programla Anadolu adım adım anlatılmıştır. Günümüzde Rüzgar Gülü programını sunmaktadır.

Yayın tarihi

Program, hafta içi her gün saat 18.30 da TRT Çocuk ekranlarınla seyircisiyle buluşuyor.

Ödül

Programda tablet, mp3 çalar, kamp çadırı, tişört, frizbi, TRT Çocuk dergisi gibi ödüller bulunmaktadır. Yarışan herkes kazansa da kaybetse de ödül alıyor.

Başvurmak için

Başvuru için telefon numarası gerekmemektedir. İntenet üzerinden başvurulmaktadır. Talep edilen bilgiler eksiksiz ve hatasız doldurulmalıdır. Kabul edilen yarışmacı ekip tarafından aranır ve bilgilendirilir.

Başvurular yoğun olduğu için sistem tarafından son 15 günde başvuran adaylar otomatik olarak seçilir. Katılım şansının artması için 15 günde bir başvuru yapılabilir. Yarışmaya katılım için ücret talep edilmez. Ücretsizdir. Üç farklı şekilde başvuruda bulunmak mümkündür. Bunlar:

  • Atasözü ile cevap vermek
  • Zıp Zıp’ın sorduğu soruyu cevaplamak
  • Başvuru formu doldurmak

Bu seçenekleri kullanarak yarışmaya başvuruda bulunmak mümkündür.

Başvuru formu

Başvuruda bulunmak için TRT Çocuk resmi intenet sitesi kullanılmalıdır.

Başvuru formunda talep edilen bilgiler şunlardır:

  • Kişisel bilgiler ( isim, soy isim, doğum tarihi)
  • Adres bilgileri ( ülke, il, ilçe) açık adres
  • Ebeveyn bilgileri ( isim, soy isim, e-posta, telefon numarası)

Atasözü göndermek için bu bilgilere ek olarak cevap yazmanız gerekmektedir. Zıp Zıp’a cevap yollamak için ise bu bilgilere ek olarak yarışma seçilmelidir. Daha sonra cevap yazılmalıdır.

Yarışmacı olarak kabul edilirseniz başvuru tarihinden 2 hafta sonra yayına katılabilirsiniz. Başvuru formuna ulaşmak için buraya tıklayınız.



Son Güncelleme: 04.04.2021 13:40
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Anahtar Kelimeler:
Trt çocukRüzgar GülüBaşvuru
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