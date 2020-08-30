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TRT personel alımı ve iş başvurusu nasıl yapılır? TRT memur, sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

TRT personel alımı ve iş başvurusu nasıl yapılır? TRT memur, sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

30 Ağustos 2020 Pazar 18:04
TRT personel alımı ve iş başvurusu nasıl yapılır? TRT memur, sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!
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TRT personel alımı adına memur ya da sözleşmeli çalışanlar arıyor. İçinde bulunduğumuz yılın personel alımı ile alakalı olarak kurumun resmi intenet sayfasından TRT’nin şartlarını ve hangi pozisyonlar için personel aradığını görebilirsiniz. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na yapılacak olan ilk başvurular online olarak intenet ortamından kabul edilmekte. Eğer Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun aradığı şartlara uygunsanız yaptığınız başvurudan sonra TRT’ye mülakatlar için çağırılıyorsunuz.

Nasıl TRT’li olunur?

  • Başvurmak isteyen bireyler kendilerine uygun bir pozisyon olduğu takdirde intenet ortamından başvuru yapabilirler.
  • Eğer gönderilen CV başvuru şartlarını karşılıyor ise karakter envanteri tamamlanır.
  • Kişi bu aşamaları geçtikten sonra genel yetenek sınavına girmek durumunda.
  • Genel yetenek sınavının hemen ardından insan kaynaklarının düzenlediği mülakata girilmektedir.
  • Girilen mülakatın hemen ardından yabancı dil sınavı olmaktadır.
  • Başvuran kişinin tüm bu etapları geçtikten sonra eğer varsa alanının mesleki yeterlilik sınavına girmesi gerekiyor.
  • Tüm bu etaplar başarı ile tamamlandığı takdirde aday artık TRT’de çalışabilmektedir.

TRT’nin hangi pozisyon için personel aradığına TRT’nin resmi intenet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Tüm bu şartlar tamamlansa bile bazı adaylar TRT’de çalışmaya başlayamayabilirler. Çünkü TRT’nin adaylarla ilgili şartları tamamen yeterlilik ile sınırlı değil. TRT’nin baktığı diğer şartlar şu şekilde;

a) Kamu haklarından mahrum olmamak,

b) 18 yaşını doldurmak,

c) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan dolayı malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Engelli personel istihdamıyla alakalı olarak mevzuat hükümleri saklı kalmak koşulu ile, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak,

d) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Başka devlet kurumuna ve kuruluşlarına karşı zorunlu hizmetle sorumlu bulunmamak veya mecburî hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş veya ilgili kurum ya da kuruluşun muvafakatini almış olmak veya mecburî hizmet zorunluluğu Kurum tarafından devralınmış bulunmak,

f) Kurum mevzuatına göre arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasını mecburi kılınan alanlarda çalışacaklar adına yaptırılacak arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasından geçmek, Özel Şartlar: İlgili pozisyon unvanı için Kurum taradından açıklanan özel şartları yerine getimek. İşe alınacaklardan istenecek belgeler İlk defa Kurumda sözleşmeli olarak hizmete alınacaklardan, atama işleminden önce aşağıdaki belgeler istenir:

a) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı belge,

b) Geçici mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi,

c) En fazla 180 gün evvel çekilmiş 8 adet fotoğraf,

ç) Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığına, görevin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyan,

d) Alınacakları görevlerin gerektirdiği sağlık şartlarını haiz olduğunu gösterir yazılı beyan,

e) Kanuna uygun olarak doldurulmuş mal bildirimi,

f) İlgili pozisyon unvanı için Kurumca belirlenen özel şartlarla ilgili belgelerin Kurum tasdikli fotokopisi.

Kurumdaki hizmet alanları göz önüne alınarak görev tanımları yapılmak ve görev yerleri belirtilmek suretiyle kadro cetveli hazırlanır. Kadrosuz memur çalıştırılamaz

 



Son Güncelleme: 30.08.2020 18:04
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TRTBaşvuruşartları
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