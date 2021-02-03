TRT Haber whatssapp iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

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2019 yılında kurulanWhatsApp İhbar Hattı 2021 yılı içinde devam etmekte. Vatandaşlardan yoğun talep üzerine devam eden ihbar hatları ile şikâyet veya talep üzerine telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Diğer televizyon kanallarında olduğu gibi TRTiçin de WhatsApp hatları bulunmaktadır. İhbar hattından kanala gördüğünüz ilginizi çektiği video, resim veya belgeler gibi kanıtlar gönderebilirsiniz. İhbar Hattı telefon üzerinden haber gönderilmesi içintelefon numarasını arayarak istek, şikâyet veya haber gönderebilirsiniz. TRT Habertelefon numarası: