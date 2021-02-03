TRT Haber whatssapp iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:16
2019 yılında kurulan TRT
WhatsApp İhbar Hattı 2021 yılı içinde devam etmekte. Vatandaşlardan yoğun talep üzerine devam eden ihbar hatları ile şikâyet veya talep üzerine telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.
Diğer televizyon kanallarında olduğu gibi TRT Haber
için de WhatsApp hatları bulunmaktadır. İhbar hattından kanala gördüğünüz ilginizi çektiği video, resim veya belgeler gibi kanıtlar gönderebilirsiniz. İhbar Hattı telefon üzerinden haber gönderilmesi için
0590 662 05 62
telefon numarasını arayarak istek, şikâyet veya haber gönderebilirsiniz.
TRT Haber WhatsApp ihbar hattı
telefon numarası:
+905057560210
Son Güncelleme: 03.02.2021 16:16
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