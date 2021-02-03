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TRT Haber whatssapp iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

TRT Haber WhatsApp İhbar Hattı Telefon Numaralarına ulaşmak için aşağıda yer alan telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:16
TRT Haber whatssapp iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası
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2019 yılında kurulan TRT WhatsApp İhbar Hattı 2021 yılı içinde devam etmekte.  Vatandaşlardan yoğun talep üzerine devam eden ihbar hatları ile şikâyet veya talep üzerine telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

 Diğer televizyon kanallarında olduğu gibi TRT Haber için de WhatsApp hatları bulunmaktadır. İhbar hattından kanala gördüğünüz ilginizi çektiği video, resim veya belgeler gibi kanıtlar gönderebilirsiniz.  İhbar Hattı telefon üzerinden haber gönderilmesi için

0590 662 05 62

telefon numarasını arayarak istek, şikâyet veya haber gönderebilirsiniz. TRT Haber WhatsApp ihbar hattı telefon numarası:

+905057560210



Son Güncelleme: 03.02.2021 16:16
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Anahtar Kelimeler:
TRTWhatsApp Ihbar HattıHaber
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