TRT 2020 yılında sözleşmeli personel ve memur alımı yapacağı pozisyonları duyurdu

TRT personel alımı yapacağını duyurdu. TRT memur ve sözleşmeli personel alımı başvurularına ilgi büyük oldu. TRT 2020 yılında yapacağı personel alımlarında belli şartları adaylardan istemektedir. Adaylar TRT personel alımı şartlarını araştırıyor.

TRT’li olma yolculuğu

TRT personel alımı başvurularında izlenecek yol aşağıdaki gibidir.

Kendinize uygun alanda başvurunuzu yapın.

Özgeçmiş ve kişilik envanterinizi doldurun.

Genel yetenek sınavına girin.

İnsan kaynaklarını mülakatına girin.

Yabancı dil sınavına girin.

Mesleki yeterlilik sınavına girin.

TRT açık iş pozisyonlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx

TRT Kadrolarında sözleşmeli personel olarak alınacaklarla ilgili

TRT sözleşmeli personel alımında adaylardan genel ve özel olmak üzere belli kriterler istenir.

Genel şartlar şu şekildedir;

Kamu haklarından mahrum olmamak,

18 yaşından büyük olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Engelli personel istihdamı ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmamak veya mecburî hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş veya ilgili kurum ya da kuruluşun muvafakatini almış olmak veya mecburî hizmet yükümlülüğü Kurum tarafından devralınmış bulunmak,

Kurum mevzuatına göre arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasını gerekli kılan pozisyonlarda görevlendirilecekler için yaptırılacak arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

Özel şartlar ise başvuru yapılan alana göre değişiklik göstermektedir. Bu şartların yanı sıra işe alımlarda adaylardan aşağıdaki belgeler istenmektedir;

Sabıka kaydı,

Geçici mezuniyet belgesi veya fotokopisi,

6 ay içinde çekilmiş 8 adet fotoğraf,

Erkekler için askerlik görevini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevlendirmelerde herhangi bir sağlık sorunun olmadığını gösteren rapor,

Mal bildirimi,

TRT kadrolarında memur olarak alınacaklarla ilgili

TRT sözleşmeli personellerin yanı sıra memur olarak da alım yapıyor. Sözleşmeli personellerde olduğu gibi memur alımlarında da genel ve özel şartlar aranmaktadır. Memur alımına başvuru yapacakların bilmesi gerekenler şu şekildedir;

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tâbi görev yapmakta olanlar kurumlarının muvafakati ile naklen

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tâbi görev yapmış olanlar, açıktan yeniden atama yöntemiyle,

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tâbi görev yapmakta olanlar, kurumlarının muvafakati ile kadroları kurumlarında kalmak kaydıyla Kurumda geçici görevlendirilerek,

Kamu hizmetine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacak olanlar, giriş sınavı sonucuna göre açıktan ilk defa atama yöntemiyle, istihdam edilir.

TRT memur alımlarında da sözleşmeli personel alımında olduğu gibi genel ve özel şartları aramaktadır. Genel şartlar sözleşmeli personel alımındakilerle aynı şartlar olup, özel şartlar görev yapılacak alana göre değişmektedir.