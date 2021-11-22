Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci maaşları ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları

Trikotajcı kime denir?

Kadın, erkek ve çocuk giyim ürünleri ve makine ile ev tekstil ürünlerinin ördü ve dikimlerini yapan kişilere denilmektedir.

Trikotajcı maaşları ne kadar?

Bu mesleğe sahip olan kişiler, aylık ortalama olarak 3.190 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 4.180 TL’dir. Eğer sizde böyle bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri iş ilanlarına https://www.iskur.gov.tr/ adresine tıklayarak bakabilirsiniz.