Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci maaşları ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları

Trikotajcı kime denir?
Kadın, erkek ve çocuk giyim ürünleri ve makine ile ev tekstil ürünlerinin ördü ve dikimlerini yapan kişilere denilmektedir.
Trikotajcı maaşları ne kadar?
Bu mesleğe sahip olan kişiler, aylık ortalama olarak 3.190 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 4.180 TL’dir. Eğer sizde böyle bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri iş ilanlarına https://www.iskur.gov.tr/ adresine tıklayarak bakabilirsiniz.
Bu mesleğe sahip olmak için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir?
Bu mesleği yapmak isteyen kişilerden İlköğretim düzeyinde eğitim almış olmaları beklenmektedir.
Trikotajcı ne iş yapar?
- Makine ve örgü için uygun olan iplikleri hazırlamak
- Yapılacak örgüye göre trikotaj makinesinin ayarlarını yapmak
- Makinede örgü işlemlerini gerçekleştirmek
- Örülmüş olan kumaş parçalarının dikimlerini sağlamak
- Ütü ve ürünlerin kalite kontrollerini yapmak
- Makinelerde herhangi bir sorunla karşılaşılırsa eğer durum basitse onarımlarını sağlamak ve bakımlarını gerçekleştirmek gibi birçok görevi yerine getirmektedir.
Meslek ana grubu nedir?
Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar
Meslek alt ana grubu nedir?
Sabit Tesis ve Makine Operatörleri
Trikotajcı meslek grubu nedir?
Tekstil, Kürk ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri
Meslek birim grubu nedir?
Dokuma ve Örme Makineleri Operatörleri
Trikotajcı/ Endüstriyel Örmeci meslek kodu nedir?
Türk Meslekler sözlüğünde Trikotajcı ya da bir diğer ismiyle Endüstriyel Örmeci meslek kodu 8152.39’dur.