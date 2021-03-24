İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da bugün de devam edecek! Açığa satış ne anlama geliyor?
Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...

Trenin biçtiği araçtan şans eseri kurtuldu

Malatya'da kontrolsüz bir şekilde hemzemin geçide giren bir araç tren tarafından biçildi. Gerçekleşen korkunç kazadan yara almadan mucize bir şekilde kurtulan sürücü şok yaşarken, trenin biçtiği araç hurdaya döndü.

24 Mart 2021 Çarşamba 23:37
Trenin biçtiği araçtan şans eseri kurtuldu
Takip Et:

Malatya’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek mahallesinde meydana gelen korkunç kazada N.K. adlı bir kişinin kullandığı araç kontrolünü kaybederek hemzemin geçide girdi.

Aracın geçide girdiği sırada hızla gelen bir tren duramayarak geçide giren aracı biçti. Yaşanan korkunç kazada araç sürücüsü yara almadan kurtulurken büyük bir şok yasadı. Trenin çarptığı araç hurdaya dönerken kullanılmaz hale geldi.

Yaşanan kaza sonrasında raylar üzerinde kalan hurda araç çekici yardımıyla olduğu yerden çekildi.



Son Güncelleme: 24.03.2021 23:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MalatyaKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 25 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 25 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
Yarın hava nasıl olacak? 25 Mart 2021 Perşembe hava durumu nasıl olacak? Perşembe günü yurt geneli hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? 25 Mart 2021 Perşembe hava durumu nasıl olacak? Perşembe günü yurt geneli hava durumu
İstanbul’da yaşamanın avantajları ve dezavantajları
İstanbul’da yaşamanın avantajları ve dezavantajları
Apartman yönetimi için ücretsiz program - Excel Türkçe ücretsiz apartman yönetim programı
Apartman yönetimi için ücretsiz program - Excel Türkçe ücretsiz apartman yönetim programı
E-Devlet ile lise mezuniyet belgesi sorgulama nasıl yapılır? Edevlet diploma sorgulama işlemleri
E-Devlet ile lise mezuniyet belgesi sorgulama nasıl yapılır? Edevlet diploma sorgulama işlemleri
Türkiye’nin güncel nüfusu kaçtır? 2021 Güncel verilere göre Türkiye nüfusu
Türkiye’nin güncel nüfusu kaçtır? 2021 Güncel verilere göre Türkiye nüfusu

Popüler Haberler

Halkbank emeklilere acil 5000 TL uygun faizli mini emekli kredi kampanyası
Saçlarımı satmak istiyorum, saç satın alan yerler nereler?
Burç tarihleri değişti mi? Astrolojik dengeleri değiştirecek açıklama
İşsizlik maaşı yattı mı? Mart 2021 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?
Gelir belgesiz acil kredi veren bankalar 2021
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL yardım ödemesi şartları nelerdir? 16000 TL yardım ödemesi nereden, nasıl alınacak?
Emlak vergisi muafiyet şartları nelerdir? Geriye dönük ödenmiş vergiler nasıl geri alınır?
Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Kaymakamlıklar aracılığı ile muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Tozkoparan İskender hangi gün, ne zaman? Tozkoparan İskender yayın saati ve kanalı
Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizi konusu ve oyuncuları
3004 Nitelik kodu nedir, neyi ifade ediyor? 3004 nitelik kodu özel şartı nedir?
Yeşil tarifeye kimler nasıl başvurabilir? YETA başvuru tarihleri
Apartman yönetimi için ücretsiz program - Excel Türkçe ücretsiz apartman yönetim programı
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları nelerdir? 3 Banka anında 10 Bin TL veriyor
E-Devlet 2021 AFAD toplanma alanları adres bilgileri ve listesi sorgulama
Karantinadayım Gıda Yardımı Nasıl Alırım? 14 gün karantinada ihtiyaçlarımı nasıl karşılarım?
İş Bankası 5000 TL kredi başvurusu
Zorunlu deprem sigortası yıllık mı yoksa aylık mı yaptırılır?
Engelli maaş ödemeleri nasıl yapılır? 2021 E-devletten engelli maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.