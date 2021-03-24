Trenin biçtiği araçtan şans eseri kurtuldu

Malatya’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek mahallesinde meydana gelen korkunç kazada N.K. adlı bir kişinin kullandığı araç kontrolünü kaybederek hemzemin geçide girdi.

Aracın geçide girdiği sırada hızla gelen bir tren duramayarak geçide giren aracı biçti. Yaşanan korkunç kazada araç sürücüsü yara almadan kurtulurken büyük bir şok yasadı. Trenin çarptığı araç hurdaya dönerken kullanılmaz hale geldi.

Yaşanan kaza sonrasında raylar üzerinde kalan hurda araç çekici yardımıyla olduğu yerden çekildi.

